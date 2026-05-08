Bullrich ratificó sus críticas a Adorni y evitó confrontar con Karina Milei

La senadora Patricia Bullrich reafirmó este viernes al mediodía sus declaraciones sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Fui clara y directa”, sostuvo, tras exigir esta semana que Adorni presente “de inmediato” la actualización de su declaración jurada, para que la gestión no continúe “empantanada” por su situación.

Consultada sobre si Karina Milei, secretaria general y jefa política de Adorni, se molestó por sus expresiones, Bullrich respondió con evasivas: “No tengo ni idea”. Sus dichos se apartaron del discurso oficialista sostenido desde marzo, cuando surgieron los primeros inconvenientes para el líder del Gabinete.

La senadora evitó profundizar sobre el caso: “No quiero volver a un tema que ya lo aclaré, lo defendí, fui clara y directa. Todos saben lo que pienso y lo que dije”, aseguró en A24 desde Villa Lugano, donde realizó una recorrida antes de la reunión del Gabinete en Balcarce 50.

Bullrich se mantiene firme sobre Adorni, pero evitó confrontar a la hermana del presidente.

Durante la actividad, Bullrich estuvo acompañada por Pilar Ramírez, legisladora porteña y colaboradora de Karina Milei en la Ciudad, aunque se abstuvo de comentar cómo quedó su relación con la hermana del Presidente. “La voy a ver ahora en el Gabinete y seguramente hablaremos”, dijo al respecto.

En la recorrida, la senadora también desmintió que la actividad estuviera vinculada a un posible lanzamiento de su candidatura a jefa de Gobierno porteña en 2027: “Soy senadora hace tres meses y mi foco está en esa responsabilidad. Si no te concentrás en el lugar que te toca, lo hacés mal”, afirmó.