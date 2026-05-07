El jefe de Gabinete Manuel Adorni presentaría en los próximos días su declaración jurada de bienes correspondiente a 2025, y uno de los argumentos centrales para explicar el origen de sus fondos sería una herencia recibida de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2002. Así lo confirmó el propio presidente de la Nación Javier Milei, quien anticipó que la presentación se concretará antes del plazo legal del 31 de julio.

Según surge del juicio sucesorio, los únicos inmuebles identificados son un departamento y un terreno en La Plata. Del terreno, Adorni heredó el 33%, mientras que el resto quedó en manos de su madre y su hermano Francisco Jorge. Sin embargo, en su declaración jurada presentada en 2024 ante la Oficina Anticorrupción (OA), el funcionario informó que recibió un departamento en esa ciudad como donación de la herencia de sus padres en junio de 2016 y que posee el 100% de la titularidad. La diferencia entre ambos documentos es uno de los puntos que la Justicia espera que Adorni aclare, ya sea mediante cesiones de derechos o donaciones posteriores de sus familiares.

Qué había dicho Adorni sobre la herencia de su padre en 2018

El propio Adorni había hecho referencia a esa herencia en un mensaje publicado en X en 2018, donde reconocía que le había llevado años regularizar la situación y que su padre "estaba lejos de amasar una fortuna". Semanas atrás, puso en venta el departamento de la calle 48, entre 6 y 7, de La Plata, ofrecido a través de una inmobiliaria a 95 mil dólares.

La herencia es solo una parte de lo que Adorni deberá explicar. La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito pone el foco en un aumento significativo de sus gastos desde que asumió como funcionario. Entre los puntos que deberá justificar figuran la adquisición de un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, cuyas refacciones habrían costado 245 mil dólares abonados en efectivo.

La Justicia también analiza una serie de viajes familiares: vacaciones en Aruba en diciembre de 2025, una estadía en el hotel Llao Llao de Bariloche, dos escapadas a un complejo all inclusive en Gualeguaychú, un viaje de su pareja Bettina Angeletti a Madrid y un pasaje en primera clase a Nueva York que no llegó a utilizarse.

Además de la herencia, no se descarta que Adorni incorpore en su presentación otros ingresos, entre ellos los de su esposa.