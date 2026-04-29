Un saludo en público volvió a mover el tablero político dentro del PRO. Patricia Bullrich abrazó a Mauricio Macri durante un evento de la Fundación Libertad y el gesto no pasó desapercibido, especialmente porque ambos llevaban meses sin contacto visible.

La escena ocurrió este lunes por la noche, durante la cena anual de la Fundación Libertad, donde el presidente Javier Milei cerró la jornada con un discurso. Allí, la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado se acercó al expresidente Mauricio Macri y lo saludó con un abrazo frente a múltiples cámaras.

El gesto llamó más la atención porque Milei evitó ese contacto: no bajó del escenario y no saludó a Macri ni al resto de los presentes, lo que profundizó la lectura política sobre la actitud de Bullrich.

Dentro del PRO intentaron bajarle el tono al episodio, aunque admiten que el movimiento generó repercusiones. En el entorno de Macri lo consideraron casi protocolar por los años de trabajo compartido entre ambos, pero también reconocen que Bullrich sigue siendo una figura con peso propio en la reconfiguración opositora.

“Ella lo fue a buscar por alguna razón. No había contacto previo”, deslizaron desde sectores históricos del partido, mientras otros dirigentes sostienen que el mayor impacto no está en el PRO sino dentro de La Libertad Avanza, donde Bullrich también enfrenta resistencias internas.

En el macrismo aseguran que no saldrán a buscarla, pero tampoco descartan una conversación si la iniciativa parte de ella. La lógica responde a una estrategia más amplia: mantener cierta distancia del Gobierno libertario sin romper del todo, pensando en la construcción electoral hacia 2027.

Algunos dirigentes creen incluso que Bullrich no atraviesa su mejor momento dentro de LLA, que bajó su nivel de exposición pública y que existen sectores libertarios que la observan con desconfianza.

Por eso, el abrazo fue leído como algo más que una simple cortesía: una señal de distensión interna y un posible indicio de reacomodamiento político de cara al futuro.

Mientras el PRO busca fortalecerse como alternativa para 2027, el gesto entre Bullrich y Macri volvió a abrir una pregunta que parecía cerrada: si todavía queda margen para una nueva cercanía política.