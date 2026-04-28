En la antesala de su presentación en el Congreso y en medio de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni participó de un operativo de destrucción de drogas encabezado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La actividad tuvo lugar este martes y fue presentada como parte de la estrategia oficial para combatir el narcotráfico, en un contexto donde el funcionario busca reforzar su perfil público.

Durante el procedimiento, las autoridades avanzaron con la eliminación de más de 800 kilos de estupefacientes, entre los que se incluían cocaína, marihuana y drogas sintéticas, además de 1.800 kilos de precursores químicos. Estas sustancias habían sido incautadas previamente en distintos operativos realizados por fuerzas federales a lo largo del país.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida que, según datos oficiales, muestra un incremento en los decomisos. En particular, señalaron que las incautaciones de marihuana crecieron un 4% en 2025, mientras que las drogas sintéticas registraron un aumento del 58% en comparación con toda la gestión anterior, lo que evidencia un cambio en la dinámica del mercado ilegal.

Además, remarcaron que en lo que va del año se alcanzó un récord en secuestro de cocaína, con 13.476 kilos incautados, superando los registros históricos previos. En ese marco, la presencia de Adorni en el operativo también se interpreta como un gesto político en medio de un escenario complejo, donde su exposición pública se combina con la necesidad de dar señales de gestión.