El Gobierno dio un nuevo paso para intentar aprobar la Ley de Propiedad Privada. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, encabezaron una reunión a puertas cerradas en la Cámara alta con el objetivo de definir la versión final del proyecto antes de su tratamiento previsto para el 6 de agosto.

El encuentro, que se extendió durante casi dos horas, tuvo como eje resolver las diferencias que frenaron el avance de la iniciativa, luego de tres postergaciones y más de 15 versiones del texto. El oficialismo busca cerrar un proyecto que reúna los consensos necesarios y evitar que vuelva a sufrir modificaciones durante el debate en el recinto.

Uno de los puntos que generó mayor resistencia entre los bloques aliados fue la modificación de la Ley de Tierras Rurales, que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. Las diferencias obligaron a Bullrich a solicitar un cuarto intermedio en la sesión de la semana pasada, cuando el proyecto debía comenzar a debatirse. Con ese antecedente, la estrategia oficial apunta ahora a presentar una versión consensuada que despeje las objeciones planteadas por distintos legisladores y permita avanzar con la aprobación de la norma.

De la reunión también participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; y los equipos técnicos de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El Ejecutivo considera que el proyecto representa uno de los pilares de su agenda de reformas, aunque su recorrido parlamentario estuvo marcado por sucesivas negociaciones y modificaciones para intentar sumar apoyos.

En medio de la discusión, Javier Milei volvió a defender públicamente la iniciativa. Durante un discurso en la Bolsa de Comercio, sostuvo que quienes se oponen a una defensa estricta del derecho de propiedad son "enemigos del progreso" y los responsabilizó por la decadencia económica del país, al acusarlos de haber vulnerado ese principio durante años.