La mora en los créditos de las familias argentinas alcanzó el 12,8% en mayo, según el último informe sobre entidades financieras publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El indicador aumentó 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y 8,3 puntos frente al mismo mes del año anterior, quedando cerca de triplicarse.

El informe también muestra que la morosidad de las empresas subió al 3,5%, mientras que el índice de irregularidad del crédito al sector privado llegó al 7,7%. Aunque el deterioro continúa, el BCRA sostuvo que durante los últimos meses comenzó a observarse una moderación en la velocidad del crecimiento de la cartera irregular.

Los datos corresponden al desempeño del sistema financiero durante mayo y reflejan un escenario en el que el crédito continúa expandiéndose, pero con mayores dificultades de pago por parte de hogares y empresas.

La mora de las familias volvió a aumentar

El informe del BCRA muestra que la irregularidad en las financiaciones otorgadas a personas físicas llegó al 12,8%, uno de los niveles más elevados de los últimos años.

En apenas un año, el indicador avanzó 8,3 puntos porcentuales, mientras que respecto de abril aumentó 0,7 puntos, consolidando una tendencia que preocupa tanto al sistema financiero como a los analistas económicos.

El ratio de irregularidad en las familias.

No obstante, el organismo aclaró que el ritmo de deterioro comenzó a desacelerarse, debido a un menor crecimiento real de la cartera irregular durante los últimos meses.

Las empresas también muestran un deterioro

El incumplimiento en los préstamos otorgados al sector empresario también continuó creciendo.

La mora empresarial llegó al 3,5%, con una suba de 0,1 puntos porcentuales mensual y 2,5 puntos interanuales.

Ratio de irregularidad del crédito al sector privado.

Como consecuencia, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7%, tras aumentar 0,4 puntos respecto de abril y 5,1 puntos frente a mayo del año pasado.

Cómo evolucionó el crédito durante mayo

A pesar del aumento de la morosidad, el crédito mostró una recuperación moderada.

En pesos, el financiamiento al sector privado creció 0,3% mensual y 5,1% interanual, impulsado principalmente por:

líneas comerciales

créditos con garantía real

En tanto, el crédito en moneda extranjera aumentó 2,6% durante mayo y 52,1% respecto del año anterior.

Sumando ambas monedas, el saldo total de préstamos avanzó 0,8% mensual y 10,8% interanual.

Qué ocurrió con los depósitos bancarios

Los depósitos en pesos registraron una caída durante mayo.

Según el BCRA, la baja estuvo explicada principalmente por la disminución de los depósitos a plazo fijo, aunque las cuentas remuneradas mostraron un comportamiento positivo.

En total: