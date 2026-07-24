Sin poder visitar a Bolsonaro, Milei compartirá una reunión con su hijo Flavio en San Pablo

El presidente Javier Milei realizará una visita oficial a la ciudad de San Pablo, Brasil, entre este viernes y el sábado, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la República Argentina y ese estado del país vecino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este viernes por la noche partirá, junto a su comitiva, en vuelo oficial hacia la ciudad brasileña. La jornada central de la visita tendrá lugar el sábado, cuando Milei se traslade alrededor de las 9 al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.

A continuación se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.

Posteriormente, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro, en la que se abordarán temas de la agenda bilateral.

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal.

Milei no podrá ver a Jair Bolsonaro

El Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó las restricciones de la prisión domiciliaria al ex mandatario Jair Bolsonaro y frustró la idea de Milei de ir a visitarlo.

El juez Alexandre de Moraes desestimó la semana pasada recurso presentado por la defensa del ex jefe de Estado para autorizar el encuentro con el libertario durante la semana próxima en la ciudad de Brasilia.

El fallo del magistrado sostiene que por un plazo de 30 días Bolsonaro tendrá permitido únicamente recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas, al tiempo que aquellas visitas con fines políticos permanecerán prohibidas hasta termine la campaña electoral.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.