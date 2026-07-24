El intendente del partido bonaerense de Saavedra, Matías Nebot, reveló públicamente que lleva 308 días sin consumir cocaína. Lo hizo durante una jornada de prevención de consumos problemáticos realizada el sábado pasado en Pigüé, donde compartió por primera vez su experiencia personal con la adicción.

Nebot, de 37 años, explicó que consumió cocaína durante aproximadamente dos años y sostuvo que su recuperación es un proceso cotidiano. También vinculó el momento más crítico de su adicción con la crisis económica que atravesó el municipio y las decisiones de ajuste salarial adoptadas a comienzos de 2025.

Actualmente, el jefe comunal continúa al frente del municipio y, tras la repercusión nacional que generó su testimonio, optó por no realizar nuevas declaraciones públicas sobre el tema.

La confesión que marcó una jornada de prevención

La declaración ocurrió durante el ciclo municipal "Hablar es prevenir", una iniciativa destinada a generar espacios de diálogo sobre los consumos problemáticos.

Aunque la actividad contaba con especialistas en adicciones, fue el propio Matías Nebot quien tomó la palabra para compartir una historia que hasta ese momento permanecía en el ámbito privado.

"Yo llevo 308 días sin consumir", afirmó ante los asistentes.

Los videos del momento comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente alcanzaron repercusión nacional.

Cómo describió su proceso de recuperación

Durante su exposición, Nebot sostuvo que la recuperación exige un compromiso permanente y reflexionó sobre las causas profundas de las adicciones.

"La lucha contra la adicción se tiene que dar todos los días, aunque sea un día a la vez. La causa nunca es la sustancia; la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia."

El intendente explicó que consumió cocaína durante cerca de dos años, aunque evitó brindar mayores detalles sobre el tratamiento realizado.

El momento más difícil coincidió con la crisis del municipio

Nebot también relacionó el período más complejo de su adicción con uno de los momentos más delicados de su gestión.

A comienzos de 2025, el municipio de Saavedra implementó un recorte salarial para empleados municipales como consecuencia de las dificultades económicas que atravesaban las cuentas públicas.

Según explicó, esa situación incrementó la presión personal y coincidió con la etapa más crítica de su consumo.

¿Por qué tuvo tanta repercusión?

No es habitual que un funcionario en ejercicio relate públicamente una experiencia personal vinculada con una adicción.

La confesión generó repercusiones porque instaló un tema que suele permanecer oculto dentro de la política y porque ocurrió durante un evento institucional destinado precisamente a promover la prevención.

Tras el encuentro, el municipio difundió imágenes de la jornada en redes sociales, aunque no incluyó referencias al testimonio del intendente.