Claudia Testa dejó este viernes su cargo como subsecretaria de Relaciones del Trabajo, considerada la número dos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano. La funcionaria presentó su renuncia “indeclinable”, según la información difundida sobre su salida.

En su reemplazo asumirá Mariano Mauro Sartoris, abogado que hasta ahora se desempeñaba como subsecretario Legal de la cartera. La decisión forma parte de un proceso de reorganización de la estructura interna del Ministerio de Capital Humano, conducido por la ministra Sandra Pettovello.

La salida se produce mientras la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, mantiene bajo su órbita áreas sensibles para las relaciones laborales, como las negociaciones colectivas, la homologación de acuerdos y la intervención estatal en conflictos entre trabajadores y empleadores.

Testa deja un cargo clave en la Secretaría de Trabajo

Testa había llegado a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo a fines de 2024, luego de desempeñarse en el área laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Su designación fue formalizada mediante el Decreto 31/2025, que estableció su incorporación al cargo a partir del 10 de diciembre de 2024. Antes de llegar al Gobierno nacional, había estado al frente de la Dirección General de Relaciones del Trabajo porteña.

Durante 2026, Testa continuó interviniendo formalmente en expedientes y acuerdos laborales. Por ejemplo, el Boletín Oficial registra disposiciones de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo firmadas por ella todavía en mayo de este año.

Su salida se conoce ahora en un contexto de reordenamiento administrativo del Ministerio de Capital Humano.

Mariano Sartoris será el reemplazante

El nuevo funcionario al frente de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo es Mariano Mauro Sartoris, abogado que ya forma parte de la estructura de Capital Humano.

Sartoris había sido designado como subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa mediante el Decreto 412/2026, publicado en junio. La norma estableció su designación a partir del 21 de mayo de 2026.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas este viernes, se trata de un funcionario de confianza de Pettovello. La reorganización apunta a ubicar a personas de su entorno en distintos puestos de la estructura ministerial.

El movimiento también implica que Sartoris pasará de una función principalmente vinculada con los asuntos legales y administrativos de la cartera a ocupar una posición directamente relacionada con la gestión de las relaciones laborales.

¿Qué funciones tiene la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo?

La Subsecretaría ocupa un lugar estratégico dentro de la Secretaría de Trabajo porque interviene en cuestiones vinculadas con las relaciones entre empresas, trabajadores y organizaciones sindicales.

Entre sus tareas se encuentran la homologación de acuerdos colectivos, la intervención en negociaciones laborales y distintos procedimientos administrativos relacionados con convenios y conflictos de trabajo.

Los registros del Boletín Oficial muestran que durante 2026 la dependencia continuó homologando acuerdos entre cámaras empresarias y sindicatos bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Por eso, el reemplazo se produce en un área que mantiene una participación directa en el funcionamiento cotidiano del mercado laboral argentino.

La salida ocurre en medio de una reconfiguración del área laboral

La salida de Testa no es un hecho aislado dentro de la estructura laboral del Gobierno. La Secretaría de Trabajo atravesó distintos cambios desde el inicio de la administración de Javier Milei.

Testa había sido la quinta funcionaria en ocupar la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo desde diciembre de 2023, después de Martín Huidobro, Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Acosta de Archimbal, según los antecedentes publicados sobre la estructura del área.

Además, el Ministerio de Capital Humano viene llevando adelante procesos de reorganización de distintas áreas. En mayo, por ejemplo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había expresado su preocupación por una iniciativa de reestructuración que alcanzaba sectores del Ministerio y también involucraba a áreas transversales de la Secretaría de Trabajo.

En ese contexto, la salida de Testa y el desembarco de Sartoris se inscriben en una etapa de cambios administrativos dentro de una cartera que concentra las políticas nacionales de trabajo, empleo, seguridad social y desarrollo humano.