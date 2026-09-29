El programa de Beneficios Capital Humano - ANSES mantiene durante octubre descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en supermercados y otros comercios de todo el país. La iniciativa alcanza a más de 7.000 comercios y 12.000 puntos de venta, según la información oficial del organismo.

Entre las cadenas participantes se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour, Día y Chango Más. Los descuentos parten del 10% y, según el comercio, pueden llegar al 15%, mientras que determinados bancos permiten sumar beneficios adicionales.

Los descuentos de ANSES en supermercados

Las condiciones varían según la cadena, el día de compra y el medio de pago. Estos son los principales beneficios informados para el programa (puede verse el detalle en la página de ANSES):

Disco: 10% + 20% en perfumería y limpieza. Sin tope.

Jumbo: 10% + 20% en perfumería y limpieza. Sin tope.

Vea: 10% + 20% en perfumería y limpieza. Sin tope.

Coto: 10%. Sin tope.

La Anónima: 10%. Sin tope.

Carrefour: 10%. Hasta $35.000.

Chango Más: 10%. Hasta $15.000.

Todo (Junín, San Martín de los Andes y Villa la Angostura): 10%.

Josimar: 15%. Sin tope.

Día: 10%. Hasta $2.000 por transacción.

La información oficial de ANSES también contempla descuentos del 10% en Chango Más y confirma la participación de las principales cadenas del programa.

En Disco, Jumbo y Vea, además del 10% general, se ofrece un 20% adicional en perfumería y limpieza. Las condiciones sobre productos incluidos y acumulación con otras promociones pueden variar, por lo que ANSES recomienda consultar las condiciones específicas antes de realizar la compra.

Los bancos permiten sumar descuentos y reintegros

Una de las claves del programa es que el beneficio de ANSES puede complementarse, según el caso, con promociones propias de la entidad bancaria donde el jubilado cobra sus haberes.

Banco Nación: 5% adicional

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el Banco de la Nación Argentina pueden acceder a un 5% de reintegro adicional, utilizando tarjeta de débito o crédito mediante BNA+ MODO.

El beneficio tiene un tope mensual de $20.000 y alcanza supermercados como Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro

Quienes cobran sus haberes en Banco Galicia pueden acceder a hasta 25% de ahorro, además de hasta tres cuotas sin interés, pagando con tarjetas de débito o crédito.

El tope informado para supermercados es de $20.000 mensuales.

Banco Supervielle: beneficios los martes

Los jubilados que cobran en Banco Supervielle cuentan con un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

El beneficio tiene un tope de $25.000 pagando con tarjeta de débito y de $15.000 mediante QR. La información oficial también contempla beneficios adicionales en otros rubros.

Banco Provincia: 5% con Cuenta DNI

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en Banco Provincia de Buenos Aires pueden sumar un 5% de descuento pagando con Cuenta DNI en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini.

El tope es de $5.000 semanales por persona y se trata de un beneficio adicional a las demás promociones.

Un dato importante para jubilados de Neuquén y Río Negro

La propuesta tiene alcance nacional y también incluye comercios adheridos de la Patagonia. El buscador oficial de ANSES registra, por ejemplo, sucursales de Chango Más en Neuquén y de La Anónima en Neuquén y Río Negro.

Para los lectores de la región, por eso, no alcanza con conocer el porcentaje general: es recomendable verificar previamente la sucursal y modalidad específica en el buscador de comercios de ANSES.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES

Para utilizar el beneficio no es necesario realizar una inscripción adicional.

El jubilado o pensionado debe pagar en los comercios adheridos con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobra su jubilación o pensión. En el caso de las promociones bancarias adicionales, deben cumplirse además las condiciones establecidas por cada entidad.

ANSES dispone de un buscador de comercios adheridos que permite consultar cadena, localidad, provincia, modalidad y porcentaje de descuento. Esto resulta especialmente útil porque las condiciones pueden cambiar entre sucursales y cadenas.

Qué conviene revisar antes de hacer una compra

El porcentaje de descuento no es el único dato que determina cuánto se puede ahorrar.

Antes de pagar, conviene comprobar:

El tope máximo del beneficio.

del beneficio. Los días en que se aplica.

en que se aplica. Los productos incluidos y excluidos de las promociones.

El medio de pago requerido.

Si se aplica directamente en caja o mediante reintegro.

Si puede combinarse con otras promociones.

Si el beneficio bancario es adicional al descuento de ANSES.

Por ejemplo, el programa oficial establece diferentes condiciones para Carrefour, Día, Chango Más y las distintas cadenas participantes.

El programa alcanza a miles de comercios

El beneficio no se limita a los supermercados. Beneficios Capital Humano - ANSES contempla descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios, con más de 12.000 puntos de venta en todo el país.

El programa comenzó con descuentos en supermercados y posteriormente incorporó nuevas entidades financieras y comercios. En diciembre de 2025, por ejemplo, ANSES anunció la incorporación de Banco Supervielle al esquema de beneficios.

Esto significa que, además de comparar precios entre supermercados, los jubilados pueden analizar qué combinación de cadena + banco + medio de pago + día de compra permite aprovechar mejor las promociones disponibles.

¿Se necesita hacer un trámite para obtener el descuento?

No. Para los beneficios generales de ANSES, alcanza con pagar utilizando la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión en un comercio adherido. Las promociones bancarias adicionales pueden exigir un medio de pago determinado, como BNA+ MODO o Cuenta DNI.

Qué puede cambiar durante octubre

Los beneficios están sujetos a las condiciones de cada comercio y entidad financiera. Por ese motivo, los topes, días de vigencia, productos incluidos y medios de pago pueden modificarse.

La referencia más segura antes de realizar una compra es el buscador oficial de comercios adheridos de ANSES, donde se puede consultar la promoción correspondiente a cada establecimiento.

El ahorro depende de combinar los beneficios

Durante octubre, los jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a descuentos de entre 10% y 15% en supermercados, con beneficios adicionales en determinados productos y bancos.

La principal diferencia estará en las condiciones de cada compra: cadena, día, medio de pago y banco donde se cobra el haber. Revisar esos cuatro elementos antes de pasar por caja permite conocer el descuento efectivo y evitar confusiones con los topes.

El programa permanece vigente y ANSES mantiene actualizado el listado de comercios adheridos. Para los próximos días, será clave verificar si alguna cadena incorpora nuevas promociones o modifica las condiciones vigentes.