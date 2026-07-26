Los dirigentes de la mesa de enlace destacaron el compromiso del presidente Javier Milei con el sector agropecuario durante el discurso que brindó en la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, aunque insistieron en que la eliminación definitiva de las retenciones debe quedar establecida por ley y no depender de decisiones del Poder Ejecutivo.

En diálogo con medios nacionales, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, consideró que el mensaje presidencial fue principalmente un repaso de las medidas implementadas hasta el momento y una ratificación del rumbo económico.

Sin embargo, advirtió que la eliminación total de las retenciones continúa siendo una deuda pendiente.

"El Presidente no habló de que las retenciones vayan a quitarse por completo dentro de este mandato", sostuvo Sarnari, quien recordó que el propio Milei confirmó que la soja llegará al 15% de alícuota recién en 2028.

Además, la dirigente reiteró el planteo realizado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, al reclamar que la eliminación de los derechos de exportación sea aprobada por el Congreso.

"Queremos que sea por una ley votada en el Congreso, para que no sea una decisión discrecional del Ejecutivo", afirmó.

Sarnari también destacó la referencia del Presidente al proyecto de ley de semillas y expresó su expectativa de que continúen las mesas de diálogo entre el Gobierno y los distintos actores de la cadena agroindustrial para consensuar una iniciativa.

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, sostuvo que el discurso estuvo "dentro de lo esperado" y valoró que el Gobierno mantenga una línea de acción consistente.

"Si bien no tuvo un anuncio específico, sigue reafirmando su compromiso con el sector. Uno siempre espera un anuncio, pero también es bueno que no se haga si después no se va a poder cumplir", señaló.

A su turno, el titular de Coninagro, Lucas Magnano, afirmó que la ratificación del cronograma de reducción de las retenciones marcó un rumbo claro para el sector.

No obstante, reconoció que hubiera esperado nuevas medidas para profundizar la baja de los derechos de exportación, aunque remarcó que el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal.

"Hay cosas que andan bien y otras no tanto, pero seguramente más adelante haya noticias y el campo va a seguir respondiendo con un fuerte incremento de la producción", aseguró.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) también respaldaron el mensaje presidencial y señalaron que el discurso puso en valor el potencial del agro y de la agroindustria exportadora.

Mediante un comunicado, la entidad destacó que la apertura de nuevos mercados, las inversiones portuarias, la profundización de la vía navegable troncal y la futura licitación del Belgrano Cargas constituyen herramientas que permitirán impulsar más producción, empleo y exportaciones en los próximos años.