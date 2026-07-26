El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, encabezó este domingo la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde expresó un fuerte respaldo al rumbo económico del Gobierno nacional, aunque volvió a reclamar la eliminación definitiva de las retenciones, una menor carga impositiva y más inversiones en infraestructura para el sector agropecuario.

Durante su discurso, el dirigente recordó los 160 años de la entidad y destacó que el agro continúa siendo uno de los principales motores de la economía argentina. En ese sentido, afirmó que las cadenas agroindustriales aportan más de 83.000 millones de dólares al país.

Además, sostuvo que la reducción parcial de las retenciones permitió reinvertir cerca de 6.000 millones de dólares en maquinaria, genética, pasturas y mejoras productivas, lo que, según indicó, impulsó el crecimiento de la producción y del empleo rural.

Uno de los momentos más destacados de su exposición estuvo dedicado a los derechos de exportación.

"Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre", afirmó Pino, al tiempo que pidió a la dirigencia política "confiar en el campo".

El titular de la SRA también valoró los principales indicadores económicos de la gestión de Javier Milei. Resaltó la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la reducción del riesgo país.

Asimismo, aseguró que "la producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera" y celebró el diálogo que mantiene el Gobierno con la entidad rural.

No obstante, el dirigente enumeró una serie de reclamos para consolidar el crecimiento del sector. Entre ellos, pidió reducir impuestos provinciales y municipales, eliminar tasas que, según sostuvo, "no se traducen en obras", terminar con las "aduanas internas" entre provincias y avanzar con mayores inversiones en rutas, caminos rurales, puertos, ferrocarriles, salud, educación, seguridad y conectividad digital.

"Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta, y esto beneficia a toda la población", sostuvo.

En el tramo final de su discurso, Pino aseguró que el agro argentino aún tiene un amplio potencial de crecimiento. Señaló que el sector podría aumentar un 50% la producción de cereales y oleaginosas, sumar un millón de toneladas de carne, duplicar la superficie forestada e incrementar en 2.000 millones de litros la producción lechera, lo que permitiría incorporar otros 20.000 millones de dólares anuales a la economía.

Por último, remarcó que el futuro del campo dependerá de la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la automatización, la trazabilidad y la conectividad, herramientas que consideró fundamentales para mejorar la competitividad internacional del sector.