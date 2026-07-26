El presidente Javier Milei encabezó este domingo un acto en la 138° Exposición Rural de Palermo con un discurso de casi 40 minutos en el que ratificó el rumbo económico de su Gobierno, defendió las medidas de desregulación y volvió a prometer la eliminación gradual de las retenciones.

Estas fueron las 10 principales definiciones que dejó el mandatario durante su exposición:

1. Ratificó que eliminará las retenciones

Milei volvió a definir las retenciones como una "aberración" y aseguró que el objetivo del Gobierno sigue siendo eliminarlas. No obstante, aclaró que el proceso será gradual para preservar el equilibrio fiscal.

2. Energía y minería financiarán la baja de impuestos

El Presidente sostuvo que el crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y minería permitirá reemplazar los recursos que hoy generan las retenciones y avanzar con una reducción de la carga tributaria.

3. Prometió un "campo radicalmente distinto"

Según Milei, las políticas de su gestión permitirán dejar atrás años de restricciones y construir "un campo radicalmente distinto al que conocimos", con mayor libertad para producir e invertir.

4. Volvió a cuestionar a los gobiernos anteriores

El mandatario criticó las políticas agropecuarias aplicadas en las últimas décadas y afirmó que el sector fue "castigado con impuestos, cepos, cupos y precios máximos", convirtiéndose en el principal sostén fiscal del Estado.

5. Confirmó el cronograma de reducción de retenciones

Milei repasó las rebajas ya implementadas y recordó que la soja continuará reduciendo su alícuota hasta alcanzar el 15% en diciembre de 2028. También destacó las disminuciones aplicadas sobre maíz, trigo, cebada y derivados de la soja.

6. Defendió la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Presidente respaldó el proyecto impulsado por el oficialismo y aseguró que permitirá atraer inversiones por unos 15.000 millones de dólares para distintas actividades productivas.

7. Destacó más de mil desregulaciones para el agro

Durante su exposición enumeró las medidas implementadas desde el inicio de su gestión, entre ellas la eliminación del cepo, del Impuesto PAIS, la flexibilización del Senasa, la autorización para importar maquinaria usada y la eliminación de restricciones a las exportaciones.

8. Resaltó la apertura de nuevos mercados

Milei afirmó que Argentina abrió más de 500 mercados internacionales y destacó avances en acuerdos comerciales con la Unión Europea, Singapur, Indonesia, Japón, India, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.

9. Prometió mayor conectividad y nuevas herramientas de financiamiento

El mandatario destacó la llegada de Starlink a zonas rurales, la ampliación del acceso al financiamiento para productores y la entrega de kits de conectividad para escuelas rurales.

10. Proyectó una producción récord para el agro

Sobre el cierre de su discurso, Milei aseguró que Argentina podrá duplicar su producción de granos hasta alcanzar las 300 millones de toneladas y sostuvo que el país recuperará protagonismo mundial si mantiene las políticas de libertad económica.

Con estas definiciones, el Presidente buscó llevar tranquilidad al sector agropecuario, que minutos antes había reiterado su reclamo por la eliminación definitiva de las retenciones. Sin embargo, evitó anunciar nuevas rebajas inmediatas durante el acto de inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo.