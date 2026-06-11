El costo de vida siguió subiendo durante mayo y volvió a impactar sobre los ingresos necesarios para sostener un hogar. Según las últimas estimaciones, una familia tipo necesitó casi $1,5 millones para no quedar por debajo de la línea de pobreza, mientras que la canasta básica registró un incremento cercano al 2% mensual.

La referencia surge de la evolución de la Canasta Básica Total (CBT), indicador que incluye alimentos, transporte, salud, educación, vestimenta y otros gastos esenciales para una familia compuesta por dos adultos y dos hijos. Su valor es utilizado para determinar el umbral de pobreza en Argentina.

De acuerdo con los datos conocidos, el ingreso mínimo requerido para cubrir esas necesidades volvió a crecer durante mayo, consolidando una tendencia que, aunque muestra aumentos más moderados que en años anteriores, continúa presionando sobre el presupuesto de millones de hogares.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia y contempla exclusivamente el acceso a alimentos indispensables, también registró una actualización. Esto significa que los hogares con ingresos inferiores a ese valor no logran cubrir siquiera los requerimientos alimentarios mínimos.

Los datos se conocen en un contexto en el que la inflación mensual muestra señales de desaceleración. La Ciudad de Buenos Aires informó recientemente una suba de precios del 2,1% durante mayo, mientras que el mercado espera los próximos números nacionales que difundirá el INDEC.

Sin embargo, aun con una inflación más contenida, el costo acumulado de los bienes y servicios esenciales continúa elevando los ingresos necesarios para sostener el nivel de vida de las familias. Alimentación, vivienda, transporte y servicios públicos siguen representando algunos de los rubros de mayor peso dentro del gasto mensual.

Los especialistas remarcan que la evolución de la canasta básica es uno de los indicadores más sensibles para medir el impacto real de los precios sobre la población, ya que permite observar cuánto dinero necesita efectivamente una familia para cubrir sus necesidades básicas más allá del dato general de inflación.

Mientras tanto, el seguimiento de estos indicadores continuará siendo clave para evaluar la situación económica de los hogares argentinos durante la segunda mitad del año. La referencia de mayo deja una cifra contundente: para una familia tipo, mantenerse por encima de la línea de pobreza ya exige ingresos cercanos a $1,5 millones mensuales.