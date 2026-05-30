Inflación: pese a una nueva desaceleración, estiman que el IPC de mayo superará el 2%

Las estimaciones privadas coinciden en que la inflación de mayo mostrará una nueva desaceleración respecto de abril, consolidando una tendencia que el Gobierno nacional considera clave para sostener su programa económico. Las proyecciones ubican al Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 2,2% y el 2,5%, lo que representaría el segundo mes consecutivo de descenso después del 3,4% registrado en marzo, el valor mensual más elevado de 2026.

La previsión más optimista corresponde a la Fundación Libertad y Progreso, que calculó una inflación cercana al 2,1%. Sin embargo, advirtió que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a mostrar presión sobre los precios y tuvo una incidencia importante en el resultado general.

El bolsillo sigue sintiendo el impacto de los alimentos

Aunque la desaceleración es una señal positiva para la economía, los aumentos en productos de consumo cotidiano continúan afectando directamente a las familias. Consultoras como EcoGo, C&T y LCG estimaron un IPC del 2,2%, mientras que Equilibra proyectó un 2,3%, impulsado principalmente por los precios estacionales.

Por su parte, Analytica registró la previsión más alta, con un 2,5%, y señaló que frutas y verduras mostraron incrementos significativos durante las últimas semanas. Este comportamiento limita el efecto favorable que habían tenido los productos estacionales en abril.

Para los consumidores, esto significa que, aunque la inflación general se desacelera, algunos productos básicos siguen aumentando por encima del promedio, manteniendo la presión sobre los ingresos.

El ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo - Foto: Noticias Argentinas

Qué espera el Gobierno de Javier Milei

Desde el Ministerio de Economía consideran que la tendencia descendente continuará durante los próximos meses. El titular de la cartera económica, Luis Caputo, afirmó recientemente que la inflación de mayo será inferior a la de abril y sostuvo que las expectativas del mercado permanecen estables.

Durante su participación en el Latin American Forum, el funcionario destacó que las proyecciones para los próximos doce meses se ubican cerca del 20%, un nivel considerablemente inferior al registrado en años anteriores.

La evolución del IPC es uno de los principales indicadores que sigue el Gobierno, ya que influye directamente en el consumo, las negociaciones salariales, las jubilaciones y las decisiones de inversión.

Cuándo se conocerá el dato oficial

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará la inflación oficial de mayo el miércoles 11 de junio. Antes de esa fecha, el 8 de junio se difundirá el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, un indicador que habitualmente funciona como anticipo de la tendencia nacional.

La expectativa oficial y privada coincide en que la inflación continuará descendiendo, aunque el desafío sigue siendo trasladar esa mejora estadística a una recuperación concreta del poder adquisitivo de los argentinos.