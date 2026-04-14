La Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,6% en marzo y una familia tipo necesitó $1.434.464 para no ser pobre, según informó el INDEC. El dato se conoció en paralelo al índice de inflación, que fue del 3,4%, y permite establecer el umbral de ingresos que define la línea de pobreza en la Argentina.
En términos interanuales, la CBT acumuló un incremento del 30,4% en los últimos 12 meses, mientras que la suba mensual se ubicó por debajo del IPC general.
Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca la línea de indigencia— subió 2,2% en marzo. Así, una familia de cuatro integrantes necesitó $658.011 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.
Cuánto se necesitó para no ser pobre
Según el informe oficial, los ingresos mínimos en marzo fueron:
- Una persona: $464.227
- Familia de tres integrantes: $1.142.001
- Familia de cuatro integrantes: $1.434.464
- Familia de cinco integrantes: $1.508.740
Línea de indigencia
En cuanto a la CBA, los valores fueron:
- Una persona: $212.948
- Familia de tres integrantes: $523.853
- Familia de cuatro integrantes: $658.011
- Familia de cinco integrantes: $692.083
El informe también detalló que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, con una aceleración respecto al mes anterior y un acumulado del 9,4% en el primer trimestre.
Entre los rubros con mayor incidencia se destacó Alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que el mayor incremento mensual se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.