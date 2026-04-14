La Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,6% en marzo y una familia tipo necesitó $1.434.464 para no ser pobre, según informó el INDEC. El dato se conoció en paralelo al índice de inflación, que fue del 3,4%, y permite establecer el umbral de ingresos que define la línea de pobreza en la Argentina.

En términos interanuales, la CBT acumuló un incremento del 30,4% en los últimos 12 meses, mientras que la suba mensual se ubicó por debajo del IPC general.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca la línea de indigencia— subió 2,2% en marzo. Así, una familia de cuatro integrantes necesitó $658.011 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Cuánto se necesitó para no ser pobre

Según el informe oficial, los ingresos mínimos en marzo fueron:

Una persona: $464.227

$464.227 Familia de tres integrantes: $1.142.001

$1.142.001 Familia de cuatro integrantes: $1.434.464

$1.434.464 Familia de cinco integrantes: $1.508.740

Línea de indigencia

En cuanto a la CBA, los valores fueron:

Una persona: $212.948

$212.948 Familia de tres integrantes: $523.853

$523.853 Familia de cuatro integrantes: $658.011

$658.011 Familia de cinco integrantes: $692.083

El informe también detalló que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, con una aceleración respecto al mes anterior y un acumulado del 9,4% en el primer trimestre.

Entre los rubros con mayor incidencia se destacó Alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que el mayor incremento mensual se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.