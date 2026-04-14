El presidente Javier Milei se refirió al dato de inflación de marzo y reconoció que el 3,4% registrado “es malo”, aunque aseguró que espera una desaceleración en los próximos meses.

A través de sus redes sociales, el mandatario expresó su malestar por el índice y afirmó: “El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, marcando una postura crítica frente al comportamiento reciente de los precios.

Sin embargo, Milei sostuvo que existen “elementos duros” que permiten explicar la suba y proyectar que, hacia adelante, la inflación “retorne a su sendero decreciente”.

El dato difundido por el INDEC también impacta en las metas oficiales, ya que el 9,4% acumulado en el primer trimestre complica el objetivo del Gobierno de cerrar el año con una inflación cercana al 10%.

Durante marzo, los mayores aumentos se registraron en Educación (12,1%) y Transporte (4,1%), mientras que rubros como Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento del hogar (1,3%) mostraron subas más moderadas.