Candela Arizaga habló tras el escándalo con Facundo Moyano

Candela Arizaga rompió el silencio este miércoles a través de sus redes sociales, después del episodio que protagonizó junto a Facundo Moyano y que terminó con una investigación judicial tras ser vista corriendo semidesnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano.

La influencer utilizó una historia de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores. "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera", escribió.

En el mismo mensaje también respondió a las críticas que recibió tras la difusión del caso. "A la gente que me bardea, le deseo mucho amor", agregó.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes, cuando, cerca de las 5, Arizaga salió del edificio ubicado sobre avenida del Libertador al 5400, en Belgrano, y comenzó a correr por la vía pública.

Un video registrado por un testigo la mostró caminando semidesnuda y visiblemente desorientada por la avenida, mientras que Facundo Moyano salió detrás de ella y fue interceptado por efectivos policiales.

La situación motivó un operativo de la Policía y del SAME, luego de que un vecino alertara que una joven pedía ayuda en plena calle.

Horas después, Hugo Moyano, diputado nacional y hermano del exlegislador, se presentó en la Comisaría Vecinal 13 para interiorizarse sobre la causa y asistir a Facundo Moyano, quien quedó representado por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.