Facundo Moyano recuperó la libertad este martes luego de prestar declaración indagatoria ante la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El exdiputado está imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravadas por el contexto de violencia de género, tras una denuncia presentada por su pareja, la influencer Candela Arizaga.

Tras la audiencia judicial, la Justicia dispuso su liberación, aunque continuará vinculado a la causa y deberá cumplir una serie de restricciones mientras la fiscalía reúne nuevas pruebas. Al retirarse de la sede judicial, Moyano declaró brevemente ante la prensa: "Está todo aclarado".

La investigación permanece abierta y durante la jornada se realizaron distintas medidas probatorias, entre ellas un allanamiento en la vivienda del exlegislador en el barrio porteño de Belgrano, donde fueron secuestrados dos teléfonos celulares.

El allanamiento y la declaración de Facundo Moyano

La causa avanzó este martes con un allanamiento ordenado por la Justicia en el domicilio de Facundo Moyano, ubicado sobre avenida Del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano.

Durante el procedimiento, efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron dos teléfonos celulares para ser incorporados a la investigación. Según trascendió, no se encontraron drogas en el inmueble.

Posteriormente, el exdiputado fue trasladado a la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA), donde prestó declaración ante el auxiliar fiscal Julián Pistone.

La decisión judicial

Finalizada la audiencia, la Justicia resolvió no mantener detenido a Facundo Moyano, aunque seguirá imputado mientras continúa la investigación.

Su abogado defensor, Miguel Molina, confirmó que el dirigente sindical recuperó la libertad, pero deberá respetar una serie de medidas restrictivas dispuestas por el expediente.

Los delitos que actualmente se investigan son:

Lesiones leves.

Privación ilegítima de la libertad.

Ambos agravados por un presunto contexto de violencia de género.

¿Qué se investiga en la causa?

La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por Candela Arizaga, pareja de Moyano, por un presunto episodio de violencia ocurrido en el ámbito privado.

A partir de esa presentación, el Ministerio Público Fiscal ordenó distintas medidas para reconstruir lo sucedido, entre ellas:

El allanamiento del domicilio.

El secuestro de dispositivos electrónicos.

La declaración indagatoria del imputado.

Por el momento, la fiscalía continúa recolectando evidencia para determinar cómo ocurrieron los hechos denunciados y definir los próximos pasos procesales.

El mensaje que publicó y luego eliminó la hermana de Candela Arizaga

En paralelo al avance judicial, Victoria Arizaga, hermana de la influencer Candela Arizaga, publicó una historia en su cuenta personal de Instagram que posteriormente eliminó.

La publicación apareció luego de que Candela negara públicamente haber sufrido violencia por parte de Facundo Moyano.

El posteo de Victoria, hermana de Candela Arizaga, que luego fue eliminado.

Hasta el momento, no hubo precisiones oficiales sobre el contenido ni sobre el motivo por el cual la historia fue eliminada.