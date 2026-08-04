Candela Arizaga es la influencer y modelo de 23 años que quedó en el centro de la atención pública tras el episodio ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano, donde también estuvo involucrado el exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano.

La joven es argentina y cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte fotografías de sus viajes, producciones como modelo y distintos momentos de su vida cotidiana.

Arizaga alcanzó notoriedad pública a comienzos de 2024, cuando confirmó su relación sentimental con el cantante L-Gante. Aunque el vínculo se extendió apenas unos meses, ambos compartieron imágenes y videos en redes sociales que oficializaron el romance.

En las últimas horas, la influencer volvió a ocupar el centro de la escena luego de protagonizar un confuso episodio junto a Facundo Moyano, quien permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.

Candela Arizaga recibió esta tarde el alta en el Hospital Pirovano, donde permanecía bajo observación médica tras el hecho ocurrido durante la madrugada en el departamento ubicado en Belgrano. Mientras tanto, la Justicia busca reconstruir lo sucedido y esclarecer las circunstancias del caso.