Caputo anunciará medidas económicas antes de una sesión clave

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas, pocas horas antes de una sesión clave en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo buscará avanzar con dos proyectos centrales de su programa económico.

La conferencia está prevista para las 10 de la mañana en el microcine del Ministerio de Economía, mientras que al mediodía comenzará la sesión en la Cámara baja. En el recinto, los legisladores tratarán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

La presentación de Caputo se producirá así en una jornada de fuerte actividad para el Gobierno, que busca acompañar su agenda legislativa con nuevos anuncios económicos y mostrar coordinación entre el equipo del Palacio de Hacienda y la conducción política de La Libertad Avanza.

Como parte de los preparativos, el ministro mantuvo este martes una reunión con Santiago Caputo en la Casa Rosada para trabajar sobre los contenidos de su exposición. El encuentro se produjo además mientras el oficialismo terminaba de definir su estrategia para una semana considerada clave en el Congreso.

La expectativa del Ejecutivo está puesta especialmente en conseguir la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la Ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas que considera centrales para su programa económico.

El proyecto referido al Banco Central busca establecer como mandato principal la preservación del valor de la moneda, limitar el financiamiento al Tesoro y modificar las condiciones bajo las cuales la autoridad monetaria puede transferir utilidades. También contempla cambios destinados a reforzar su independencia.

En tanto, la reforma de Inocencia Fiscal propone modificaciones al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y redefine algunos de los mecanismos mediante los cuales ARCA puede fiscalizar a los contribuyentes.

La conferencia de Caputo también se da después de que distintos funcionarios del equipo económico defendieran públicamente el rumbo de la gestión. El viceministro José Luis Daza había sostenido días atrás que la reforma del Banco Central podría generar un “shock de confianza” y afirmó que el proceso de desinflación continuará.

El Gobierno llega a esta instancia luego de una semana en la que la actividad legislativa volvió a ocupar el centro de la agenda oficialista. La Casa Rosada busca sostener acuerdos con los bloques aliados y avanzar con un paquete de iniciativas que excede las dos reformas económicas que serán tratadas este miércoles.

En ese contexto, el anuncio de Caputo funcionará como la primera señal económica del Gobierno antes de una jornada parlamentaria decisiva. Las medidas que presente el ministro serán comunicadas horas antes de que Diputados comience a debatir los proyectos que el Ejecutivo considera fundamentales para esta nueva etapa de su programa económico.