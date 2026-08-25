Javier Milei reunió a los legisladores de LLA con el Presupuesto 2027

El presidente Javier Milei reunió este martes a los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada, en un encuentro de casi dos horas que tuvo lugar antes de una nueva sesión clave en el Congreso y con el Presupuesto 2027 como uno de los principales temas de la agenda oficialista.

La reunión se realizó en el Salón Héroes de Malvinas y contó también con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Los legisladores comenzaron a llegar a Balcarce 50 alrededor de las 16.30.

Aunque desde el Gobierno no anticiparon oficialmente los temas que abordaría el Presidente, entre los legisladores existía la expectativa de que Milei brindara una nueva exposición sobre el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ser enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre.

La iniciativa será uno de los principales desafíos políticos del oficialismo durante las próximas semanas. La intención del Gobierno es avanzar con su tratamiento y, al mismo tiempo, consolidar los acuerdos con los bloques aliados para evitar dificultades durante la votación.

El encuentro también se produjo en la antesala de una sesión extensa en Diputados, donde La Libertad Avanza buscará avanzar con distintos proyectos centrales de la agenda del Ejecutivo. Entre ellos aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

El temario incluye además el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca.

A esas iniciativas se sumó en las últimas horas la denominada Ley Joaquín, vinculada con la seguridad en espacios deportivos y recreativos.

Desde el Gobierno sostienen que el oficialismo cuenta esta vez con los votos necesarios para avanzar con los proyectos, gracias al respaldo de los bloques aliados. La expectativa oficial es diferenciar esta sesión de la reciente votación en el Senado sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En aquella oportunidad, La Libertad Avanza no consiguió reunir los apoyos suficientes y terminó retirando los capítulos referidos a Tierras y Manejo del Fuego, una situación que generó dudas dentro del oficialismo sobre la solidez de los acuerdos alcanzados con los gobernadores dialoguistas.

Ahora, la estrategia de la Casa Rosada apunta a mostrar una mayor coordinación entre sus bloques parlamentarios y sus aliados, mientras prepara una agenda legislativa que continuará durante las próximas semanas.

El oficialismo también busca avanzar en el Senado. La intención es que la Cámara alta sesione este jueves para tratar pliegos de jueces y distintos tratados internacionales, en un nuevo intento por sostener el ritmo legislativo y ampliar los resultados de la agenda impulsada por el Gobierno.

En ese escenario, la reunión encabezada por Milei funcionó como una instancia de coordinación con sus legisladores. El Gobierno busca llegar al debate del Presupuesto 2027 con una bancada alineada y con acuerdos políticos suficientes para evitar nuevas derrotas en el Congreso.