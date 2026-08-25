Nueva prórroga de Ganancias: hasta cuándo se podrá presentar la declaración jurada

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a extender el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

La nueva fecha límite será el 22 de septiembre de 2026, según lo establecido por la Resolución General 5890/2026, publicada este martes 25 de agosto en el Boletín Oficial. La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como del Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

El organismo también modificó el vencimiento del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. En este caso, el pago podrá realizarse excepcionalmente hasta el 24 de septiembre de 2026, inclusive.

La nueva resolución representa una segunda extensión del plazo. La prórroga anterior había llevado la presentación de Ganancias 2025 hasta el 27 de agosto, pero ahora ARCA otorgó casi cuatro semanas adicionales.

El dato clave: el pago de Ganancias 2025 no se prorrogó

La nueva extensión tiene una particularidad que los contribuyentes deben tener en cuenta: la prórroga corresponde a la presentación de la declaración jurada, pero no modifica el vencimiento del pago del saldo de Ganancias 2025.

Ese pago tuvo como fecha límite el 27 de julio de 2026 y la nueva resolución mantiene ese vencimiento.

Por lo tanto, el nuevo esquema queda de la siguiente manera:

Presentación de Ganancias 2025: hasta el 22 de septiembre de 2026 .

hasta el . Pago del saldo de Ganancias 2025: el vencimiento se mantuvo en el 27 de julio de 2026 .

el vencimiento se mantuvo en el . Primer anticipo de Ganancias 2026: hasta el 24 de septiembre de 2026.

La decisión también mantiene sin modificaciones el cronograma correspondiente al Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2025, cuyo vencimiento para presentación y pago fue el 27 de julio.

La postergación del primer anticipo está vinculada con la extensión otorgada para presentar Ganancias 2025. Como los anticipos se calculan tomando como referencia el impuesto determinado del período anterior, ARCA decidió trasladar nuevamente el vencimiento para permitir que los contribuyentes cuenten con la declaración jurada del ejercicio 2025 como base para determinar el importe correspondiente.

La medida fue formalizada mediante la Resolución General 5890/2026, emitida el 24 de agosto y publicada en el Boletín Oficial este martes 25 de agosto. La norma entró en vigencia desde su publicación.

Desde ARCA señalaron que la decisión responde a razones de administración tributaria y busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La nueva prórroga se conoció además luego de pedidos realizados por entidades que nuclean a profesionales de ciencias económicas.

De esta manera, quienes todavía tienen pendiente la presentación de Ganancias correspondiente al período fiscal 2025 disponen ahora de plazo hasta el 22 de septiembre, mientras que el primer anticipo correspondiente al ejercicio 2026 podrá ingresarse hasta el 24 de septiembre.