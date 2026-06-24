El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a respaldar el programa económico del Gobierno y destacó el rol del presidente, Javier Milei, como principal garante de la continuidad del equilibrio fiscal. Lo hizo durante la apertura de la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda, donde aseguró que la Argentina atraviesa un cambio estructural y que el rumbo elegido permitirá consolidar el crecimiento. “No tengo ninguna duda de que el único garante de que vamos a seguir por este camino correcto es nuestro Presidente. Es la única persona que tiene el carácter, la convicción, el conocimiento y los cojones que se necesitan para dar las batallas”, afirmó Caputo ante empresarios y referentes del sector.

El funcionario sostuvo que el equilibrio fiscal alcanzado por la actual gestión no es una tarea sencilla y cuestionó a quienes minimizan el esfuerzo realizado. “No se coman el cuento de que porque nosotros logramos el equilibrio fiscal, cualquiera viene y lo mantiene. Si fuera tan fácil, lo hubieran hecho antes”, remarcó.

Caputo destacó que la Argentina logró ordenar sus principales variables macroeconómicas sin recurrir a mecanismos que, según señaló, históricamente afectaron la propiedad privada. En ese sentido, aseguró que el actual proceso se desarrolla respetando los contratos y las reglas institucionales. “Por mucho menos, la Argentina siempre rompió todo: recurrió a hiperinflaciones, default, pesificaciones asimétricas y expropiaciones. Todo el tiempo se violó la propiedad privada y se perdió sensibilidad respecto de eso”, planteó.

El ministro utilizó además los datos difundidos por el INDEC sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno para reforzar su diagnóstico. Resaltó especialmente el desempeño de las exportaciones, el consumo y la reducción del déficit de cuenta corriente como señales de recuperación económica. Aunque reconoció que todavía persisten desafíos, especialmente en materia de inflación, aseguró que el Gobierno mantendrá la disciplina fiscal y monetaria para continuar reduciendo los precios y consolidar la estabilidad. “A la Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Ahora estamos haciendo las cosas bien y nos está yendo bien. Falta muchísimo, pero por primera vez está claro el rumbo”, afirmó.

Caputo también volvió a plantear como objetivo una futura reducción de la carga tributaria. Según explicó, si el crecimiento económico se sostiene y el gasto público permanece estable, el excedente fiscal permitirá avanzar en la eliminación de impuestos.

Entre los tributos que podrían reducirse o desaparecer mencionó el Impuesto al Cheque, las retenciones y el impuesto sobre los Ingresos Brutos, aunque aclaró que ello dependerá de que la economía mantenga un ritmo elevado de expansión.

Respecto del mercado cambiario, el titular del Palacio de Hacienda relativizó la reciente suba del dólar oficial y aseguró que el esquema actual ofrece acceso a divisas para todos los sectores. “Hoy hay dólares para todos. Hay dólares para importar, para ahorrar y para que las empresas repatríen dividendos”, sostuvo. Además, destacó el desempeño de las reservas internacionales y aseguró que el Banco Central ya alcanzó las metas de acumulación previstas para este año. Según indicó, la situación actual contrasta con los problemas recurrentes de escasez de divisas que caracterizaron etapas anteriores de la economía argentina.