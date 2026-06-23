La economía argentina registró un crecimiento interanual de 2,3% durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El informe reflejó además una mejora de 0,7% respecto del trimestre anterior, en términos desestacionalizados, y mostró que el impulso estuvo concentrado principalmente en sectores vinculados a los recursos naturales y las exportaciones.

Entre las actividades con mejor desempeño se destacaron Pesca, con una suba de 27,5%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 18,1%; y Explotación de minas y canteras, con 12,3%, rubro que incluye buena parte de la producción vinculada a Vaca Muerta. En contraste, la industria manufacturera cayó 1,7% y la administración pública retrocedió 1,4%, convirtiéndose en los sectores con peor desempeño durante el período analizado.

Desde el enfoque de la demanda, el informe mostró que el consumo privado creció 2,7%, mientras que el consumo público se redujo 0,9%. Las exportaciones aumentaron 9,8%, en tanto que las importaciones registraron una caída de 7,5%.

Uno de los datos negativos del trimestre fue el comportamiento de la inversión. Según el organismo, la formación bruta de capital fijo retrocedió 11,2% en comparación con el mismo período de 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el crecimiento tuvo una amplia distribución sectorial y remarcó que 12 de las 16 actividades relevadas registraron expansión respecto del año pasado.

El ranking de crecimiento sectorial estuvo encabezado por la pesca, el agro y la minería, mientras que también mostraron resultados positivos la intermediación financiera, los servicios domésticos, la construcción, el transporte y las comunicaciones. Por el contrario, además de la industria manufacturera y la administración pública, también registraron caídas electricidad, gas y agua (-1,1%) y comercio mayorista y minorista (-0,3%).

Los datos publicados por el INDEC reflejan que los sectores asociados a la producción primaria, las exportaciones y el desarrollo energético continúan siendo los principales motores de la actividad económica, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a consolidar el crecimiento a partir del agro, la minería y el desarrollo de Vaca Muerta.