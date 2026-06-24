El presidente Javier Milei encabezó este martes un acto de la Fundación Faro en el que realizó su primera aparición pública junto al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, a quien destacó por su formación económica y por el rol que tendrá en la comunicación de la gestión nacional. “La experiencia de Adrián es fundamental para la comunicación de los actos del Gobierno. Confiamos en vos para difundirlo de la manera correcta”, expresó el mandatario durante su exposición, mientras el nuevo funcionario seguía la actividad desde la primera fila. Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante su discurso, Milei aprovechó para celebrar los datos del Producto Bruto Interno difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento del 2,3% interanual durante el primer trimestre de 2026. “Hoy se cayeron todas esas mentiras: se publicó el dato del PBI del primer trimestre, que mostró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo período del año anterior”, afirmó el Presidente, al cuestionar los diagnósticos que anticipaban una fuerte recesión durante los primeros meses de gestión.

El mandatario sostuvo además que el país atraviesa un momento favorable en distintos indicadores económicos y aseguró que “el salario real del mes de abril le ganó a la inflación”. También destacó que la Argentina se encuentra en “el momento más bajo del Riesgo País” desde el inicio de su administración.

En otro tramo de su exposición, Milei defendió los resultados de su gobierno y aseguró que “las promesas que hicimos durante la campaña las cumplimos todas antes de que culmine el primer semestre del año”. A su vez, volvió a cargar contra la oposición y particularmente contra el kirchnerismo, al que acusó de intentar desestabilizar su administración. “En el segundo semestre del año pasado, el Congreso nos tiró 40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal”, sostuvo.

El Presidente también respondió a cuestionamientos vinculados al financiamiento universitario y aseguró que el Gobierno otorgó recientemente un incremento presupuestario del 28% para las universidades públicas.

Sobre el final de su intervención, Milei lanzó un mensaje de tono electoral y afirmó que “los vamos a derrotar una y mil veces en las elecciones”, al tiempo que convocó a consolidar lo que definió como “el siglo liberal” para la Argentina. Además, dedicó críticas al expresidente Mauricio Macri, al señalar que “tiene el récord de defaultear la deuda en pesos”, en una nueva muestra de las tensiones que persisten entre el oficialismo y sectores del PRO.

La actividad también sirvió para oficializar públicamente el desembarco de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en el marco de la reorganización del área de comunicación impulsada por el Gobierno nacional.