El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a apuntar contra un sector del periodismo y pidió que la Justicia actúe contra quienes, según su criterio, difunden información falsa o acusaciones sin sustento.

El funcionario reclamó además una ley que establezca sanciones para este tipo de situaciones y sostuvo que no debería haber impunidad para quienes publiquen, a su entender, acusaciones sin pruebas.

“La Justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”, expresó Caputo en sus redes sociales.

El planteo surgió luego de que el ministro reaccionara a una publicación periodística sobre los cuestionamientos del Gobierno nacional a periodistas y medios de comunicación.

Caputo respondió que, a su criterio, el enfoque debía ser el contrario. “El título debiera ser exactamente el opuesto: ‘Recrudece el ataque DEL periodismo’”, escribió.

Luego profundizó sus críticas y afirmó que existe un sector de la prensa que se atribuye “el derecho a mentir e injuriar”.

“Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo también mencionó publicaciones en las que fue vinculado con empresarios y grupos que, según aseguró, no conoce. En ese contexto, cuestionó lo que consideró acusaciones difundidas sin el respaldo suficiente.

“Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un Grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”, afirmó.

El ministro fue más allá del cuestionamiento público y planteó la necesidad de establecer consecuencias legales. Según sostuvo, el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes no debería impedir que exista responsabilidad cuando se publiquen acusaciones sin sustento.

“No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”, completó.

Caputo no precisó qué características tendría la ley que propone ni qué conductas concretas deberían quedar alcanzadas por una eventual norma. Tampoco detalló qué mecanismo judicial considera que debería aplicarse en los casos que cuestiona.

Sus declaraciones se producen en un contexto de crecientes cruces entre integrantes del Gobierno y distintos periodistas y medios de comunicación. En esta oportunidad, el ministro de Economía sumó un nuevo elemento al debate al reclamar la intervención de la Justicia y una legislación específica para sancionar lo que considera publicaciones falsas o injuriosas.