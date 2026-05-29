El desafío de hacer periodismo en tiempos de vértigo digital

En tiempos donde la información circula a la velocidad de un scroll y donde muchas veces la urgencia parece imponerse sobre la profundidad, el periodismo enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia reciente: sostener la credibilidad, verificar los datos y seguir construyendo comunidad en medio del ruido digital.

Por eso, la nominación de Mejor Informado por segundo año consecutivo a los premios Martín Fierro de Portales Web no es solamente una distinción institucional. También representa un reconocimiento al trabajo cotidiano de una redacción que apuesta a informar desde Neuquén hacia toda la Patagonia y el país, con compromiso, profesionalismo y presencia permanente en el territorio.

La nominación en la categoría “Sitio del Interior”, compartida con medios de enorme trayectoria nacional, confirma además algo que hace tiempo dejó de ser una tendencia para convertirse en realidad: el periodismo del interior tiene voz propia, agenda propia y un vínculo cada vez más fuerte con sus audiencias.

Para Mejor Informado, esta nueva nominación significa una enorme satisfacción, pero también una responsabilidad. La responsabilidad de seguir creciendo, innovando y fortaleciendo un periodismo comprometido con la región, con sus historias y con la gente.

Los medios digitales cambiaron para siempre la forma de consumir noticias. Hoy las coberturas se desarrollan en tiempo real, las redes sociales marcan el ritmo de la conversación pública y las audiencias demandan inmediatez, contexto y cercanía al mismo tiempo. En ese escenario, sostener un medio periodístico implica mucho más que publicar noticias: significa interpretar la realidad, jerarquizar la información y construir confianza todos los días.

No es una tarea sencilla. El ecosistema digital también trajo consigo desafíos profundos: la desinformación, las noticias falsas, la lógica de la viralización inmediata y la presión constante por captar atención. Frente a eso, el periodismo profesional sigue siendo una herramienta indispensable para una sociedad democrática.

En ese contexto, cada cobertura, cada transmisión en vivo, cada informe especial y cada historia contada desde la región adquieren un valor que trasciende la pantalla. Porque detrás de cada noticia hay un grupo de profesionales que trabajan muchas veces contrarreloj para ofrecer información precisa y de calidad.

Los medios digitales cambiaron para siempre la forma de consumir noticias. Hoy las coberturas se desarrollan en tiempo real, las redes sociales marcan el ritmo de la conversación pública y las audiencias demandan inmediatez, contexto y cercanía al mismo tiempo. En ese escenario, sostener un medio periodístico implica mucho más que publicar noticias: significa interpretar la realidad, jerarquizar la información y construir confianza todos los días.

La creación de los Martín Fierro de Portales Web por parte de APTRA también refleja un cambio de época. Durante décadas, la televisión y la radio concentraron el centro de la escena mediática. Hoy, los portales digitales ocupan un lugar central en la construcción de la agenda pública y en la manera en que millones de personas se informan diariamente.

Para Mejor Informado, esta nueva nominación significa una enorme satisfacción, pero también una responsabilidad. La responsabilidad de seguir creciendo, innovando y fortaleciendo un periodismo comprometido con la región, con sus historias y con la gente.

Porque detrás de cada clic hay una audiencia que elige confiar. En tiempos donde la confianza se volvió uno de los bienes más difíciles de construir, ese quizás sea el reconocimiento más importante de todos.