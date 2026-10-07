Caputo viaja a Tailandia para reunirse con el FMI: está en juego un desembolso de US$900 millones

La reunión tendrá como telón de fondo la tercera revisión del acuerdo vigente, cuyo informe técnico todavía no fue publicado después de la misión del organismo que trabajó en Buenos Aires hacia finales de septiembre. La aprobación de esa instancia permitirá destrabar un desembolso de US$900 millones.

Junto a Caputo viajarán el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros integrantes de la delegación argentina.

Durante su estadía, el titular del Palacio de Hacienda participará de las reuniones de los diferentes comités y del plenario de gobernadores. El nuevo contacto con Georgieva será una oportunidad para avanzar sobre los puntos que todavía quedan abiertos antes de completar la revisión.

El desvío fiscal, uno de los puntos por resolver

En el Gobierno confían en que la auditoría será finalmente aprobada, aunque resta conocer cómo resolverá el Fondo el desvío de la meta fiscal registrado durante el primer semestre.

Una de las posibilidades es que la Argentina haya solicitado un waiver, una dispensa que permite al organismo aprobar una revisión pese al incumplimiento de alguno de los objetivos establecidos en el programa. En contrapartida, el equipo económico llega a la reunión con un resultado favorable en materia de reservas.

El Banco Central compró más de US$14.000 millones, lo que permitió superar la meta prevista en ese apartado del acuerdo. El resultado de la revisión será determinante para habilitar el desembolso de US$900 millones y establecer las condiciones con las que continuará el programa.

Inteligencia artificial y energía, en el centro de la Asamblea

La reunión anual del FMI comenzó formalmente este miércoles, aunque las principales actividades se desarrollarán durante la próxima semana.

En su discurso de apertura, Kristalina Georgieva puso el foco sobre dos cuestiones que atravesarán las deliberaciones: el avance de la inteligencia artificial y el costo global de la energía.

La titular del Fondo señaló que la inversión mundial vinculada con la IA ya supera la destinada a algunas infraestructuras tradicionales y que el comercio de hardware relacionado con esta tecnología representa más de una décima parte del comercio global de bienes.

Al mismo tiempo, advirtió que su desarrollo puede profundizar la desigualdad económica entre los países si parte de las economías queda al margen de esa transformación.

Sobre la energía, Georgieva alertó que los precios persistentemente elevados continúan generando presiones inflacionarias al incrementar los costos de fertilizantes, alimentos e insumos industriales.

La advertencia del FMI por la deuda mundial

Otro de los puntos señalados por la directora del organismo fue el crecimiento de la deuda pública global, que se encamina a superar el 100% del Producto Interno Bruto mundial.

Frente a ese escenario, reclamó que las economías avanzadas implementen planes de consolidación fiscal a mediano plazo y que los países emergentes y de menores ingresos reconstruyan sus márgenes fiscales y reservas internacionales.

Georgieva también pidió mantener una política monetaria prudentemente restrictiva, vigilar los riesgos para la estabilidad financiera relacionados con la concentración de inversiones en inteligencia artificial y avanzar con reformas estructurales.

Para la delegación argentina, el punto central estará en las conversaciones sobre la tercera revisión. El encuentro entre Caputo y Georgieva podría resultar clave para definir la aprobación de la auditoría y el desembolso de US$900 millones pendiente para el país.