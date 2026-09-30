El FMI terminó la tercera revisión y Argentina espera un desembolso de US$ 900 millones

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la tercera revisión del programa vigente con Argentina, un paso necesario para que el país pueda acceder a un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones.

La delegación estuvo encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del FMI para la Argentina, y mantuvo durante los últimos días reuniones con funcionarios y equipos técnicos vinculados con el programa económico. El organismo informó que las conversaciones continuarán por los canales habituales.

Con el cierre de esta etapa, ahora resta la elaboración del denominado staff report, el informe técnico que reúne las conclusiones de la misión. Ese documento deberá ser posteriormente considerado por el Directorio Ejecutivo del FMI, que tendrá la decisión final sobre la aprobación de la revisión y el consecuente desembolso.

Por ese motivo, el cierre de la misión técnica no implica todavía la liberación automática de los US$900 millones. La aprobación del Directorio constituye el paso pendiente para que los fondos puedan ser efectivamente girados.

La revisión estuvo centrada en el cumplimiento de las metas establecidas en el programa acordado entre Argentina y el organismo. Entre los principales aspectos analizados se encuentran la evolución de las cuentas públicas y la acumulación de reservas internacionales.

En materia cambiaria, uno de los datos que había sido señalado antes del inicio de la revisión era el nivel de compras de divisas realizado por el Banco Central (BCRA). Durante 2026, la autoridad monetaria había superado los US$14.000 millones de compras en el mercado, por encima del objetivo anual de adquisición de divisas contemplado en el programa.

El frente fiscal aparece como uno de los puntos sobre los que se concentró el análisis técnico. El programa establece para 2026 un objetivo de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Los resultados conocidos hasta agosto mostraban un superávit primario acumulado cercano al 1,1% del producto, según datos difundidos antes de la llegada de la misión.

La evaluación también se produce después de que Argentina afrontara a fines de septiembre un vencimiento con el propio FMI por alrededor de US$800 millones. Para los próximos meses quedan además compromisos de pago con el organismo, entre ellos uno cercano a US$840 millones previsto para noviembre y otro de aproximadamente US$344 millones para diciembre.

El eventual nuevo desembolso forma parte de los fondos previstos para 2026 dentro del programa de facilidades extendidas que Argentina mantiene con el FMI. En mayo, el Directorio del organismo había aprobado la segunda revisión y habilitado un desembolso de aproximadamente US$1.000 millones.

Ahora la atención queda puesta en la evaluación del staff report y en la posterior reunión del Directorio Ejecutivo. Si la tercera revisión recibe el visto bueno correspondiente, Argentina podrá acceder al nuevo giro de US$900 millones, que se sumaría a los recursos desembolsados bajo el acuerdo vigente.