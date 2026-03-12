El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, reaccionó públicamente tras conocerse el dato de inflación de febrero, que fue del 2,9%, y aseguró que la economía argentina atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos” luego de años de distorsiones acumuladas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario explicó que la dinámica actual de los precios forma parte de un proceso de normalización que, según sostuvo, resulta clave para estabilizar la macroeconomía y sostener el crecimiento en el mediano plazo.

“La economía argentina todavía está atravesando una corrección de precios relativos”, señaló el titular del Palacio de Hacienda, al remarcar que durante más de dos décadas se acumularon distorsiones que afectaron tanto la actividad como el empleo y que, además, alimentaron la tendencia inflacionaria del país.

El comentario del ministro llegó poco después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundiera el último Índice de Precios al Consumidor, que mostró una suba mensual del 2,9% en febrero, exactamente el mismo nivel que se había registrado en enero.

Con este resultado, la inflación acumuló un aumento de 5,9% en los primeros dos meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%.

En su análisis del indicador, Caputo también detalló cómo se comportaron los distintos componentes del índice. Según explicó, la inflación núcleo fue del 3,1%, mientras que los precios regulados aumentaron 4,3% y los estacionales mostraron una caída del 1,3%.

El ministro también destacó la evolución de la inflación en comparación con el año pasado, al señalar que el aumento interanual se ubicó en 33,1%, con una suba del 28,4% en bienes y del 43,4% en servicios.

En paralelo, Caputo vinculó la dinámica de precios con la evolución de la actividad económica, al destacar que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento acumulado del 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

Para el ministro, la corrección de precios es una etapa necesaria para consolidar el orden macroeconómico y sentar las bases de un crecimiento sostenido en los próximos años.

En ese marco, también repasó los pilares del programa económico que impulsa el Gobierno, entre los que destacó el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero en circulación y la mejora del balance del Banco Central.

Según Caputo, estas herramientas permitirán profundizar el proceso de desinflación y lograr que el país converja hacia niveles de inflación similares a los que registran otras economías del mundo.

“Estas medidas permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, concluyó el ministro en su publicación.