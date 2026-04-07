De la incertidumbre a un anuncio concreto

Después de semanas de versiones cruzadas sobre una posible salida, Carrefour confirmó que continuará operando en el país y avanzará con un plan de crecimiento.

La decisión llegó tras descartar una oferta millonaria y en paralelo con la designación de un nuevo CEO, que ahora encabeza la estrategia para 2026.

Nuevo liderazgo y cambio de escenario

La compañía designó a Noël Prioux como nuevo director ejecutivo, en un movimiento que marca una nueva etapa.

Con este cambio, la empresa dejó atrás las dudas sobre su futuro inmediato y puso en marcha un plan que incluye expansión, reorganización interna y refuerzo de equipos.

Búsquedas abiertas en distintas áreas

En este contexto, Carrefour lanzó una convocatoria laboral para cubrir puestos en diferentes sectores.

Las búsquedas incluyen perfiles administrativos, comerciales, técnicos y operativos. Entre los puestos aparecen:

Analistas orientados a marketing digital y retail media

orientados a marketing digital y retail media Perfiles para desarrollo de ventas B2B

B2B Especialistas en clientes y fidelización

y fidelización Analistas comerciales

comerciales Empleados para tareas en tiendas

Las posiciones combinan roles en oficinas, principalmente en Martínez, y puestos en sucursales.

Cómo postularse

Las vacantes se publican a través de la plataforma LinkedIn, donde los interesados pueden acceder a la sección de empleos de la empresa y cargar su perfil.

Para la mayoría de los puestos, se requiere formación específica y manejo de herramientas digitales, especialmente en áreas analíticas y comerciales.

Un plan de expansión en marcha

El proceso de contratación está vinculado a un objetivo más amplio: la apertura de 42 nuevas sucursales durante 2026.

Ese crecimiento implicaría la creación de unos 400 puestos de trabajo directos, que se sumarían a los 17.000 empleados que ya tiene la empresa en el país.

Un movimiento que reconfigura el panorama

La confirmación de continuidad, junto con la activación de nuevas búsquedas laborales, reordena un escenario que hasta hace poco estaba marcado por la incertidumbre.

Ahora, con un nuevo liderazgo y un plan de expansión definido, la empresa vuelve a posicionarse con señales concretas en el mercado local.