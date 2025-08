Carrefour recibió una propuesta por parte de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), que agrupa a supermercados chinos, para adquirir 122 locales del formato Express, con el objetivo de fortalecer su presencia en el área metropolitana de Buenos Aires.

Actualmente, la cadena francesa opera en Argentina 663 tiendas, de las cuales 460 corresponden al formato Express. La oferta de Cedeapsa apunta a quedarse con una parte de estos locales para operar bajo su marca Chin Express, según informaron fuentes del sector.

No obstante, Carrefour mantiene su intención de vender la totalidad de su operación local a un único comprador y aún no se acercan posiciones con la propuesta de la cámara empresarial. "Carrefour no quiere vender la operación por partes y podría llegar a tener ofertas para todo su negocio. Es posible que todavía decida esperar antes de analizar seriamente la oferta de los chinos", señalaron desde el sector.

Para los supermercados chinos, esta adquisición sería una oportunidad para recuperar terreno en la región metropolitana, donde su presencia se redujo significativamente desde 2014, cuando muchos locales cerraron tras los primeros acuerdos de precios. En ese momento, había más de 20.000 negocios de este tipo en el AMBA y actualmente quedan menos de 10.000.

Sin embargo, la expansión de marcas como DIA y Carrefour Express complicó la disponibilidad de locales con buena ubicación para los supermercados chinos. "Analizaron la ubicación de los locales de Carrefour Express en AMBA y ven que hay una muy buena oportunidad de volver a hacer pie en la región. Lo que no queda claro todavía es si quieren operarlos con su modelo familiar tradicional ni qué podría pasar con los empleados", explican en el sector.

Carrefour puso en venta su negocio argentino el mes pasado como parte de una reestructuración global para focalizarse en mercados clave como Francia, España y Brasil. Las negociaciones están a cargo del Deutsche Bank y la operación completa podría alcanzar un valor cercano a los 1000 millones de dólares, en gran parte por los terrenos donde están ubicados algunos locales, como el hipermercado de Vicente López, junto al complejo Al Río, que son muy codiciados por desarrolladores inmobiliarios.

Además de Cedeapsa, otros interesados en adquirir toda la operación local de Carrefour son competidores directos como Coto, La Anónima y GDN (dueña de Chango Mas), así como el Grupo Newsan y el fondo Inverlat, propietario de Havanna.

En el primer trimestre de 2024, Carrefour mejoró sus resultados en Argentina gracias a la desaceleración de la inflación y la estabilización de los volúmenes de venta. Durante ese período, la cadena facturó 1039 millones de euros, un aumento del 51,5% respecto al mismo lapso del año anterior.