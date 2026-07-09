La Casa Histórica de la Independencia, conocida popularmente como la Casita de Tucumán, es uno de los edificios más representativos de la historia argentina. Allí, el 9 de julio de 1816, los diputados del Congreso de Tucumán firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas, dando origen al país como nación soberana.

Ubicada en el centro de San Miguel de Tucumán, la vivienda funciona actualmente como museo nacional y puede visitarse de manera gratuita. Entre sus principales atractivos se encuentra el histórico Salón de la Jura, donde se aprobó el Acta de la Independencia, además de una colección de más de 700 piezas relacionadas con el proceso emancipador.

La casa fue construida a mediados del siglo XVIII como residencia de Francisca Bazán de Laguna, integrante de una familia tradicional tucumana. En 1815, la propietaria cedió la vivienda para que funcionara allí el Congreso de Tucumán. Para recibir a los diputados se realizaron modificaciones que permitieron crear el gran salón donde, un año después, se firmó la histórica declaración que puso fin al dominio político de la Corona española.

Tras el traslado del Congreso a Buenos Aires, el edificio perdió protagonismo y sufrió numerosas transformaciones. El Estado nacional lo adquirió en 1874 y, décadas más tarde, gran parte de la construcción original fue demolida. Solo se conservó el salón donde se declaró la Independencia, protegido dentro de un templete. Recién en 1941, tras ser declarado Monumento Histórico Nacional, comenzó una reconstrucción integral encabezada por el arquitecto Mario Buschiazzo, con el objetivo de devolverle su aspecto colonial.

Actualmente, el museo exhibe mobiliario, armas, documentos, monedas, pinturas y objetos religiosos que permiten reconstruir uno de los capítulos más importantes de la historia argentina. Además, ofrece un espectáculo gratuito de Luz y Sonido, que recrea los acontecimientos de 1816 mediante proyecciones y efectos audiovisuales.

La Casa Histórica está ubicada en Congreso 151, en San Miguel de Tucumán. El museo abre de martes a domingo, de 9 a 13 y de 15 a 19, mientras que los lunes permanece cerrado. El espectáculo de Luz y Sonido se realiza de jueves a domingo a las 20.45, con entrada gratuita y cupos limitados, por lo que requiere reserva presencial con DNI el mismo día de la función.