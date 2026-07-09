El Gobierno resolvió no responder públicamente al mensaje que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció durante el Tedeum por el Día de la Independencia. En la Casa Rosada aseguraron que las críticas formuladas durante la homilía no generaron impacto interno y descartaron abrir una nueva disputa con la Iglesia.

Fuentes oficiales señalaron que la ceremonia religiosa fue interpretada como una celebración habitual de la fecha patria y minimizaron el contenido político del discurso. "No generó nada. Fue una homilía normal", sostuvieron desde el Ejecutivo, donde remarcaron especialmente el cierre del mensaje, cuando García Cuerva citó a Lionel Messi para convocar a la unidad de los argentinos.

Durante el Tedeum, el arzobispo pidió dejar atrás "la intolerancia", "los enfrentamientos constantes" y "la crueldad hacia los más débiles". También advirtió sobre quienes se esconden en "cuevas de corrupción" y reclamó mayor atención hacia los sectores más vulnerables, entre ellos personas con discapacidad, jubilados, jóvenes afectados por el narcotráfico y personas desocupadas.

En Balcarce 50 consideraron que las expresiones estuvieron dirigidas a la dirigencia política en general y no exclusivamente al gobierno nacional. Por ese motivo, optaron por no responder y tomar distancia incluso de las críticas que realizó la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien calificó al arzobispo como "peronista" y cuestionó su homilía. Según aclararon desde el oficialismo, esas declaraciones fueron realizadas a título personal.

La decisión marca una diferencia respecto del Tedeum del 25 de Mayo, cuando Javier Milei sí respondió públicamente a las palabras de García Cuerva, aunque sin confrontar de manera directa. En esta oportunidad, la estrategia oficial apunta a preservar el vínculo con la Iglesia y evitar nuevos focos de conflicto institucional.

En la Casa Rosada también sostienen que el momento político exige concentrar la comunicación en la agenda económica y legislativa del segundo semestre. Entre las prioridades figuran la reforma del Banco Central, la negociación con gobernadores y el envío de nuevos proyectos al Congreso, por lo que buscan evitar que el debate público se desplace hacia una confrontación con la Iglesia.