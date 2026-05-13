El Gobierno nacional considera que la oposición no conseguirá reunir el quórum necesario para avanzar este jueves con la sesión especial convocada en Diputados para pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En la Casa Rosada sostienen que los sectores opositores no alcanzarán los 129 diputados requeridos para habilitar el debate y minimizan el alcance político de la convocatoria impulsada por distintos bloques parlamentarios.

Según trascendió, el oficialismo calcula que la oposición podría reunir alrededor de 115 legisladores, incluso en el escenario de una presencia completa de Unión por la Patria, algo que dentro del Gobierno consideran improbable. “Eventualmente hablarán en minoría”, deslizó una fuente legislativa vinculada al oficialismo al referirse a la posibilidad de que la sesión se convierta únicamente en un intercambio político sin consecuencias parlamentarias concretas.

El temario incluye pedidos de interpelación al funcionario y también iniciativas relacionadas con una eventual moción de censura, aunque ninguno de los proyectos cuenta actualmente con dictamen de comisión.

Por ese motivo, la estrategia opositora apunta a votar emplazamientos para forzar el tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. En paralelo, el Gobierno continúa sosteniendo políticamente a Adorni pese al avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y los cuestionamientos internos que surgieron en las últimas semanas.

El respaldo de Javier Milei y de Karina Milei sigue siendo uno de los principales factores que mantienen al jefe de Gabinete en funciones, incluso después de las revelaciones sobre propiedades, viajes y operaciones financieras bajo investigación.

Dentro del oficialismo también observan con atención la postura del PRO, que no facilitaría el quórum para la sesión especial. Aunque la relación política entre ambos espacios atraviesa tensiones crecientes, el bloque amarillo mantiene la postura de no habilitar sesiones convocadas por otros sectores opositores.