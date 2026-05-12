La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión especial este jueves a las 11 con el objetivo de avanzar en distintos proyectos impulsados por la oposición para pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria se da en medio de la investigación judicial que atraviesa el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y por las dudas planteadas sobre su evolución patrimonial.

Antes de iniciar el debate, los bloques opositores deberán alcanzar el quórum de 129 diputados presentes para habilitar la sesión. El temario incluye cuatro iniciativas vinculadas al pedido de explicaciones públicas por parte del ministro coordinador.

Uno de los proyectos incluso contempla avanzar hacia una eventual moción de censura, una herramienta prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional que podría derivar en la remoción del jefe de Gabinete.

Las iniciativas fueron presentadas por legisladores de distintos espacios, entre ellos integrantes de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, sectores del radicalismo y el Frente de Izquierda. Aunque Unión por la Patria no firmó los proyectos, desde el bloque confirmaron que sus diputados bajarán al recinto. Según trascendió, el espacio pretendía incorporar un temario más amplio con iniciativas de impacto social para facilitar el quórum.

Los impulsores de la sesión reconocen que los proyectos todavía no cuentan con dictamen de comisión, por lo que necesitarán reunir mayorías especiales para avanzar. Frente a ese escenario, buscarán emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para fijar fechas de tratamiento.

Entre los pedidos incluidos en los expedientes figuran informes verbales sobre el uso de fondos públicos, la situación patrimonial declarada por Adorni y presuntas irregularidades vinculadas a bienes y operaciones financieras.