La cuarta Marcha Federal Universitaria, desde la asunción de Javier Milei, llegó este martes a Plaza de Mayo con una concurrencia multitudinaria, reclamos por el financiamiento educativo y formas creativas de protesta que marcan el tono de la jornada.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que movilizan a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores en todo el país. El acto central se concentra frente a Casa Rosada, donde la multitud cantó el himno a las 17 horas y espera los discursos y la lectura de un documento final que exigirá al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Cuáles son los reclamos principales de la Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo

Los reclamos principales apuntan al incumplimiento de los artículos 5 y 6 de esa ley, que establecen una recomposición de salarios y becas, la falta de acatamiento a dos fallos judiciales que ordenaron su cumplimiento inmediato, la reducción del presupuesto universitario y la pérdida de poder adquisitivo de los docentes.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, fue blanco de críticas. Un cartel que circuló entre la multitud sintetizó el reproche con ironía: "Menos cascadas y más universidad", en alusión a las refacciones descubiertas en una de sus propiedades. Además, sobre la avenida de Mayo, un grupo de manifestantes realizó un desfile de "viudas" que simularon velar a la ciencia, en referencia directa a la eliminación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación dispuesta por Milei al asumir. Estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) sumaron coreografías y performances durante el trayecto hacia Plaza de Mayo.

La marcha es amplia también en el rango etario, con familias de distintas generaciones participando.