La Casa Rosada invitó a gobernadores aliados a un foro en París

La Casa Rosada invitó a un grupo de gobernadores a acompañar a Javier Milei en una nueva edición de la Argentina Week, el foro de inversiones que se realizará en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La convocatoria se produce mientras el Gobierno negocia con las provincias el respaldo al Presupuesto 2027 y a otros proyectos que busca avanzar en el Congreso.

La Argentina Week es organizada por la Cancillería con el objetivo de atraer inversiones extranjeras y tendrá a la capital francesa como sede en esta nueva edición. Según la información difundida, el Gobierno busca repetir el esquema utilizado durante el primer foro realizado en Estados Unidos y mostrar allí la participación de representantes provinciales.

La nómina de mandatarios invitados fue consensuada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, e inicialmente contempla a 15 gobernadores. Desde Balcarce 50 aclararon que la lista todavía no está cerrada, por lo que la composición final podría modificarse antes del viaje.

Hasta ahora, la convocatoria incluye a Alfredo Cornejo, Leandro Zdero, Rogelio Frigerio, Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Ignacio Torres y Alberto Weretilneck, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Se trata de mandatarios con los que el Ejecutivo mantiene distintos canales de diálogo político y legislativo.

No todos los gobernadores invitados tienen previsto viajar. Martín Llaryora, por ejemplo, fue convocado pero decidió no participar personalmente y, según su entorno, Córdoba enviará una delegación encabezada por su ministro de Producción. El gobernador cordobés había cuestionado ese mismo domingo las modificaciones sobre discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.

El viaje se organiza mientras el oficialismo mantiene abiertas las negociaciones por el Presupuesto 2027, que ingresó al Congreso la semana pasada. La Casa Rosada busca llevar el proyecto al recinto durante octubre y viene conversando con las provincias sobre obras públicas, transferencias y otros pedidos que podrían influir en el tratamiento parlamentario.

Además del Presupuesto, dentro de la agenda legislativa del Gobierno aparecen la reforma electoral, la Ley de Defensa de la Soberanía, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de Zona Fría. El avance de estas iniciativas dependerá también de las conversaciones con los bloques y los gobiernos provinciales.

La convocatoria a París tiene como antecedente la primera edición de la Argentina Week realizada en Nueva York a comienzos de marzo, cuando Milei participó junto a diez gobernadores. En aquella oportunidad estuvieron Raúl Jalil, Ignacio Torres, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego y Claudio Vidal.

En las semanas previas, Santilli intensificó sus reuniones con distintos mandatarios provinciales. Ya recibió en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía a representantes de Neuquén, Catamarca, Corrientes, Salta, Tucumán, Jujuy y Tierra del Fuego, mientras que tiene previsto continuar los contactos con otras provincias. El objetivo declarado es avanzar en acuerdos sobre las necesidades de cada distrito antes de las próximas sesiones legislativas.

El foro de París quedará así atravesado por dos agendas que se desarrollan en paralelo: la promoción de inversiones y la negociación política con las provincias. La participación de los gobernadores todavía no está cerrada y se definirá mientras continúan las conversaciones sobre el Presupuesto y el resto del paquete legislativo del Gobierno.