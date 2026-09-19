La tensión que se instaló en los últimos días dentro del oficialismo por el debate del Presupuesto 2027 y los reclamos vinculados al área de discapacidad sumó este sábado un nuevo capítulo. Sin embargo, el jefe de Gabinete Diego Santilli intentó bajarle el tono a la controversia con la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y relativizó la repercusión de un video que se viralizó en redes sociales.

En las imágenes, la senadora aparece cantando desde su despacho el tema "No me importa", de Lali Espósito, artista que en el pasado protagonizó cruces públicos con el presidente Javier Milei. Lejos de alimentar la polémica, Santilli optó por una postura conciliadora.

Santilli defendió la convivencia interna y respondió a las críticas de Bullrich

“Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así. Me parece bien”, sostuvo el jefe de Gabinete al ser consultado por la difusión del material.

La postura coincidió con la expresada previamente por Milei, quien calificó como una “tontería mayúscula politizar el arte” y reveló que, tras los cuestionamientos iniciales a la cantante, escuchó algunas de sus canciones y le gustaron.

Más allá del episodio viral, el trasfondo de la discusión se encuentra en las diferencias surgidas por la eliminación de la actualización automática para prestadores de discapacidad. Bullrich había cuestionado la medida y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al afirmar que se sintió excluida de la decisión.

Frente a esos cuestionamientos, Santilli explicó cómo funcionan los espacios de coordinación política dentro del Gobierno. “Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes y en esa mesa hablamos todos los temas. Algunos con profundidad, otros no tanto, pero sí hablamos. Patricia se tuvo que ir antes también el martes”, señaló.

Las declaraciones buscaron transmitir una imagen de normalidad en medio de las diferencias que quedaron expuestas en las últimas semanas entre distintos sectores del oficialismo.

La defensa de los despidos en Olivos y los cambios en la seguridad presidencial

Durante la misma jornada, Santilli también defendió la decisión del Gobierno nacional de desvincular a trabajadores de la residencia presidencial de Olivos.

Según confirmó, al menos 12 empleados fueron despedidos en una medida que generó el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que declaró el estado de alerta y denunció un proceso de ajuste dentro de la residencia oficial.

El jefe de Gabinete sostuvo que se trató de una “decisión política” y explicó que la administración y el control de la Quinta de Olivos pasarán a depender de la Casa Militar, organismo que responde a la Secretaría General de la Presidencia que encabeza Karina Milei.

Desde el Gobierno argumentan que la medida forma parte de una estrategia para reforzar los controles de seguridad, evitar posibles filtraciones de información y preparar la infraestructura para futuras actividades oficiales, entre ellas la eventual visita del Papa León XIV a la Argentina.