Milei visitó Compañía Mega: la inversión que conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca

El presidente Javier Milei recorrió este viernes 18 de septiembre las instalaciones de Compañía Mega S.A. en Bahía Blanca, donde recibió información sobre el proyecto de expansión de la empresa incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Durante la visita, el mandatario conversó con trabajadores y participó de una presentación institucional sobre el plan de crecimiento de la compañía. El proyecto contempla una inversión de US$365,4 millones, permitirá aumentar un 27% la capacidad de procesamiento y prevé generar alrededor de 770 empleos directos e indirectos durante su ejecución.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. En la planta también estuvieron Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía; y Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega.

Una expansión vinculada directamente con Vaca Muerta

Compañía Mega ocupa un lugar estratégico en la cadena energética porque procesa líquidos del gas natural proveniente de la Cuenca Neuquina y Vaca Muerta.

La ampliación incorporada al RIGI contempla nuevas instalaciones en la planta de separación de Loma La Lata, en Neuquén, trabajos sobre el poliducto que conecta esa zona con Bahía Blanca y obras en la planta de fraccionamiento ubicada en territorio bonaerense.

El proyecto permitirá sumar 1.500 toneladas diarias a la capacidad de producción de líquidos del gas natural. La aprobación oficial estableció que la ampliación alcanzará infraestructura ubicada en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

La operación comercial de la ampliación está prevista para 2029.

Qué implica la inversión de Compañía Mega

El proyecto busca acompañar el crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta con mayor infraestructura para procesar sus líquidos.

La capacidad adicional permitirá incrementar en 27% el procesamiento y fortalecer la disponibilidad de productos derivados del gas natural para el mercado interno y la exportación.

Según los antecedentes difundidos por la compañía y el Gobierno nacional, una parte importante del volumen adicional estará vinculada al mercado externo. Esto ubica a Bahía Blanca como un punto relevante dentro de la cadena que conecta la producción neuquina con las instalaciones industriales y portuarias del sur bonaerense.

La expansión también tendrá impacto sobre actividades vinculadas con ingeniería, construcción, logística, transporte, fabricación de equipos y servicios industriales.

El proyecto de Pampa Energía que Milei sobrevoló

Durante el traslado hacia Compañía Mega, Milei también sobrevoló los terrenos ubicados junto a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía proyecta construir una planta de urea.

El proyecto contempla una inversión cercana a US$2.700 millones y una capacidad de producción estimada en 2,1 millones de toneladas de urea por año a partir de 2029.

La iniciativa utilizará gas natural como materia prima para la producción de fertilizantes. Parte de la urea estará destinada al mercado interno y otra parte se orientará a la exportación.

Según las proyecciones oficiales difundidas durante la visita, el proyecto podría generar alrededor de US$1.000 millones en divisas mediante exportaciones y sustitución de importaciones.

De esta manera, la recorrida presidencial reunió dos proyectos de gran escala vinculados con el aprovechamiento industrial del gas y con la transformación de los recursos energéticos de Vaca Muerta en productos de mayor valor agregado.

El corredor que une Neuquén con Bahía Blanca

Uno de los aspectos centrales del proyecto de Mega es que no se limita a la planta ubicada en Bahía Blanca.

El esquema comprende una cadena industrial que comienza en Loma La Lata, continúa a través del poliducto hacia Bahía Blanca y finaliza con el procesamiento y fraccionamiento de los líquidos del gas natural.

El proyecto aprobado por el RIGI incorpora infraestructura en cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Esto significa que el crecimiento de Vaca Muerta requiere no solamente aumentar la producción de petróleo y gas, sino también ampliar la capacidad para transportar, procesar, almacenar y exportar los hidrocarburos y sus derivados.

En ese punto aparece uno de los principales desafíos para la próxima etapa de expansión de la Cuenca Neuquina: evitar que la falta de infraestructura se convierta en un límite para el crecimiento productivo.

El antecedente: Mega ya amplió su capacidad en Bahía Blanca

La visita de Milei se produjo pocos meses después de la puesta en marcha de un nuevo tren de fraccionamiento de Compañía Mega en Bahía Blanca.

La obra demandó aproximadamente US$260 millones y fue diseñada para aumentar significativamente la capacidad de producción de líquidos del gas natural.

Ese desarrollo forma parte de un plan de expansión más amplio de la compañía, que incluye inversiones por hasta US$650 millones y busca acompañar el crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta.

La nueva inversión incorporada al RIGI profundiza ese proceso y agrega infraestructura en distintos puntos de la cadena energética.

El RIGI como marco para las grandes inversiones

La expansión de Compañía Mega fue incorporada formalmente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones mediante la Resolución 1381/2026 del Ministerio de Economía.

La norma aprobó el proyecto denominado “Ampliación Mega”, cuyo objetivo es incrementar en 1.500 toneladas diarias la capacidad de producción de líquidos del gas natural del complejo.

El caso de Mega se suma a otros proyectos energéticos que utilizan el RIGI como marco para inversiones de gran escala relacionadas con Vaca Muerta.

Entre ellos se encuentra el proyecto de Pampa Energía para producir urea en Bahía Blanca, también incorporado al régimen, además de otras iniciativas vinculadas con producción de hidrocarburos, transporte, procesamiento y exportación.

Para Neuquén, el dato relevante es que parte de esas inversiones se apoyan en el crecimiento de la producción de la Cuenca Neuquina, pero requieren infraestructura ubicada fuera de la provincia para completar la cadena de valor.

El impacto para Neuquén y la región

La expansión de Mega conecta de manera directa el crecimiento de Vaca Muerta con actividades industriales desarrolladas en otras provincias.

En Neuquén, el proyecto implica nuevas instalaciones en Loma La Lata y una mayor capacidad para procesar los líquidos asociados al gas.

En Río Negro y La Pampa, el impacto está relacionado con la infraestructura de transporte.

En Buenos Aires, Bahía Blanca concentra la etapa industrial y de fraccionamiento, además de la conexión con infraestructura portuaria y exportadora.

El resultado es una cadena energética que atraviesa cuatro provincias y que busca transformar una mayor producción de gas en más capacidad industrial, productos comercializables y exportaciones.