Milei redobla su apuesta regional y viajará a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro

El presidente Javier Milei confirmó que el 25 de julio de 2026 viajará a Brasil para participar del acto en el que Flavio Bolsonaro será proclamado candidato presidencial de la derecha brasileña para las elecciones del 4 de octubre, en las que enfrentará al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El anuncio fue realizado durante una entrevista con Radio Now, donde el mandatario también adelantó que aprovechará el viaje para visitar en Brasilia al expresidente Jair Bolsonaro. Además, ratificó una gira que incluirá visitas oficiales a Ecuador, Perú y Colombia durante las semanas siguientes.

La confirmación refuerza el alineamiento político de Milei con los principales referentes de la derecha latinoamericana y vuelve a mostrar su protagonismo en el escenario regional, más allá de la política interna argentina.

Milei volvió a cuestionar al Congreso

Durante la entrevista, el Presidente dedicó buena parte de sus declaraciones a criticar a la oposición parlamentaria.

Sostuvo que el Congreso impulsa iniciativas que, según su visión, comprometen el equilibrio fiscal y acusó a distintos sectores de intentar desestabilizar a su gobierno.

"Intentan romper el programa económico e intentar que al Gobierno le vaya mal", afirmó.

También aseguró que su administración logró recuperar la actividad económica pese a la resistencia política, empresarial y mediática.

Entre otros conceptos, destacó que "los argentinos lograron los cambios" y recordó el respaldo electoral obtenido por La Libertad Avanza, al señalar que un 41% de los votos en octubre habría significado una victoria en primera vuelta en una elección presidencial.

El viaje a Brasil y el respaldo a Flavio Bolsonaro

Milei confirmó que llegará a San Pablo el 25 de julio, fecha prevista para la proclamación de Flavio Bolsonaro como candidato presidencial.

El mandatario explicó además que realizará una escala en Brasilia para mantener un encuentro con Jair Bolsonaro, referente de la derecha brasileña y uno de los principales aliados políticos internacionales del Presidente argentino.

El respaldo se produce en la antesala de unas elecciones presidenciales consideradas estratégicas para la región, donde Flavio Bolsonaro competirá contra Lula da Silva, quien buscará continuar al frente del gobierno brasileño.

Una gira que incluirá Ecuador, Perú y Colombia

La agenda internacional de Milei continuará pocos días después del viaje a Brasil.

El mandatario confirmó que el 28 de julio asistirá en Perú a la asunción presidencial de Keiko Fujimori.

Posteriormente viajará a Colombia, donde el 7 de agosto participará de la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella.

Además, ratificó que mantendrá un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien buscará avanzar en un acuerdo bilateral que aún permanece pendiente.

También estará en la Exposición Rural

Antes de iniciar la gira internacional, Milei participará de la inauguración oficial de la Exposición Rural 2026.

El Presidente reveló que solicitó al titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, postergar la ceremonia para el 26 de julio, con el objetivo de compatibilizarla con su agenda internacional.