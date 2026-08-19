Cuatro de cada diez chicos no tienen ropa ni zapatos

Casi cuatro de cada diez chicos, niñas y adolescentes no pueden acceder a ropa ni zapatos, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que analiza la evolución de la pobreza infantil entre 2018 y 2026.

El estudio incorpora la falta de acceso a la vestimenta como uno de los indicadores de pobreza multidimensional. El dato expone una carencia que atraviesa la vida cotidiana de miles de chicos y que, según el informe, excede la posibilidad de contar con prendas adecuadas.

Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA y autora del informe, explicó que “en 4 de cada 10 chicos sus padres advierten que no pueden comprarles ropa ni zapatos”.

La pobreza infantil todavía alcanza al 42,5%

La pobreza infantil alcanzó su máximo histórico en 2024, cuando llegó al 70,4%. En 2026 descendió, pero todavía alcanza al 42,5% de los niños, niñas y adolescentes.

La indigencia, en tanto, afecta al 9,5% de los chicos.

El último estudio dado a conocer refleja un dato preocupante y es que casi cuatro de cada diez chicos no pueden comprarse ropa. Foto: Agencia NA (ODSA-UCA)

“Está claro que los chicos son los más pobres de la población, con un nivel de incidencia mucho más elevado que el de los adultos”, remarcó Tuñón.

El informe también advierte sobre el impacto que tiene atravesar estas carencias durante una etapa de desarrollo físico, cognitivo y social.

“Es importante entender que la pobreza y, sobre todo, la indigencia, no calan igual cuando se es niño y se está en un proceso de desarrollo físico, cognitivo y social”, sostuvo Tuñón.

No es solamente tener qué ponerse

La falta de ropa aparece vinculada en el informe con aspectos que forman parte de la vida cotidiana de los chicos.

Según explicó Tuñón, no se trata solamente de contar con prendas para afrontar el invierno, sino también de “poder tener aquella vestimenta que es propia de un ciclo vital, de una edad, de un contexto determinado”.

La especialista agregó que esa vestimenta participa en “la construcción de la identidad de los chicos” y también les da seguridad y capacidad de integrarse a un grupo y no sentirse diferentes.

A la falta de ropa se suman otras dificultades: 4 de cada 10 chicos tienen dificultades para aprender o no tienen deseo de ir a la escuela, mientras que 2 de cada 10 tienen problemas para hacer amigos y sentirse parte de un grupo de pertenencia.

“Son aspectos que no se pueden analizar de manera aislada, que están vinculados”, explicó Tuñón.

Las ayudas reducen la indigencia, pero no alcanzan para sacar de la pobreza

El informe también analiza el impacto de las transferencias de ingresos, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA).

Los datos muestran que estos programas contienen especialmente las situaciones más extremas. Sin esas transferencias, la indigencia infantil subiría del 9,5% al 16,4%.

La falta de acceso a la ropa no es solo un problema de recurso, sino también afecta el bienestar, identidad, seguridad e integración social del niño. Foto: Agencia NA (ODSA-UCA)

En el caso de la pobreza, el efecto es menor: sin esos programas, la tasa pasaría del 42,5% al 47,8%.

El informe permite observar así la distancia que todavía existe entre contener las situaciones más graves y lograr que los chicos puedan salir de la pobreza.

Tuñón advirtió sobre las consecuencias de atravesar una situación de pobreza crónica durante la infancia: “las secuelas, y lo que no pudimos desarrollar en esa etapa, es difícil de poder recuperarlo en una etapa subsiguiente”.