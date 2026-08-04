Un informe de la UCA indicó que la pobreza volvió a subir en Argentina

La pobreza volvió a crecer en la Argentina durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó al 30% de la población, según un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). El estudio marcó un freno en la tendencia descendente que se había observado desde fines de 2024.

Además, la indigencia trepó al 6,5%, lo que representa un incremento respecto del cierre de 2025. De acuerdo con el informe, el deterioro estuvo impulsado por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y el impacto que volvió a tener la inflación sobre los sectores más vulnerables.

Los especialistas del ODSA señalaron que, si bien la situación social sigue siendo mejor que la registrada durante el pico de la crisis de comienzos de 2024, la mejora dejó de consolidarse y comenzaron a observarse señales de estancamiento e incluso un leve retroceso en los indicadores sociales.

El trabajo también advierte que los hogares con empleo informal, ingresos bajos y familias con niños continúan siendo los más afectados, mientras que la recuperación económica todavía no logra traducirse en una mejora homogénea para toda la población.

El dato difundido por la UCA se conoce en un contexto en el que distintos indicadores muestran una economía con inflación más contenida y mayor estabilidad macroeconómica, aunque con dificultades para recuperar el consumo y el poder de compra de una parte importante de los trabajadores. El informe de la universidad constituye una estimación basada en la evolución de ingresos y canastas básicas. En las próximas semanas se espera la publicación de nuevas mediciones oficiales que permitirán comparar la evolución de los indicadores sociales durante 2026.