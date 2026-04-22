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Miércoles 22 de Abril, Neuquén, Argentina
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Informe

Pobreza infantil: el 53,6% de los niños argentinos no cubre sus necesidades básicas

El dato, correspondiente a diciembre de 2025, muestra que una gran parte de la población infantil no accede a condiciones básicas de bienestar, lo que impacta directamente en su desarrollo integral.

 

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 22 de abril de 2026 a las 15:30
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La UCA presentó este miércoles los resultados del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia correspondientes al periodo 2010-2025. El dato que arrojó es que más de la mitad de los niños y adolescentes en Argentina se encuentra en situación de pobreza. Según este último informe, ubicó el índice en 53,6% al cierre de 2025.

El estudio señala que este porcentaje implica que millones de chicos entre 0 y 17 años no logran cubrir necesidades básicas como alimentación adecuada y condiciones sociales mínimas para su desarrollo.

A pesar del dato crítico, el informe refleja una leve mejora en los últimos años. Al inicio del gobierno de Javier Milei, la pobreza infantil alcanzaba el 62,9%, bajó a 59,7% en 2024 y finalmente descendió al nivel actual.

Sin embargo, la evolución histórica muestra un deterioro sostenido: el mejor registro se dio en 2011, con un 35,7%, mientras que desde 2020 los niveles se mantuvieron por encima del 60%, marcando un contexto estructural complejo.

El informe también advierte sobre condiciones de vida deficitarias. El 42% de los chicos pobres vive en hogares con problemas de saneamiento, mientras que el 61,2% no tiene cobertura médica formal.

En el plano educativo y social, el panorama también es preocupante: el 82% no realiza actividades culturales extraescolares y apenas la mitad cuenta con una computadora en el hogar, lo que refleja limitaciones en el acceso a oportunidades.

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