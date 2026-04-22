La UCA presentó este miércoles los resultados del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia correspondientes al periodo 2010-2025. El dato que arrojó es que más de la mitad de los niños y adolescentes en Argentina se encuentra en situación de pobreza. Según este último informe, ubicó el índice en 53,6% al cierre de 2025.

El estudio señala que este porcentaje implica que millones de chicos entre 0 y 17 años no logran cubrir necesidades básicas como alimentación adecuada y condiciones sociales mínimas para su desarrollo.

A pesar del dato crítico, el informe refleja una leve mejora en los últimos años. Al inicio del gobierno de Javier Milei, la pobreza infantil alcanzaba el 62,9%, bajó a 59,7% en 2024 y finalmente descendió al nivel actual.

Sin embargo, la evolución histórica muestra un deterioro sostenido: el mejor registro se dio en 2011, con un 35,7%, mientras que desde 2020 los niveles se mantuvieron por encima del 60%, marcando un contexto estructural complejo.

El informe también advierte sobre condiciones de vida deficitarias. El 42% de los chicos pobres vive en hogares con problemas de saneamiento, mientras que el 61,2% no tiene cobertura médica formal.

En el plano educativo y social, el panorama también es preocupante: el 82% no realiza actividades culturales extraescolares y apenas la mitad cuenta con una computadora en el hogar, lo que refleja limitaciones en el acceso a oportunidades.