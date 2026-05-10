La situación judicial de Manuel Adorni entra en su etapa más crítica. En junio o julio, el juez Ariel Lijo le pedirá al jefe de Gabinete que justifique su patrimonio, el paso previo que define el futuro del expediente por presunto enriquecimiento ilícito. Si Adorni logra explicar el origen de sus bienes, la causa se cierra con un sobreseimiento. Si no, el expediente avanza hacia la indagatoria.

Aunque el funcionario anticipó que presentará su declaración jurada de bienes en las próximas semanas, todavía no lo hizo. Esa documentación será comparada con los datos que la Justicia ya tiene en su poder para determinar si las explicaciones cierran o no.

En ese contexto, Javier Milei dejó en claro en la reunión de gabinete del viernes que no tiene intención de soltar a su jefe de Gabinete. El Presidente ató su suerte a la de Adorni y advirtió que antes prefiere "perder una elección". En un mensaje directo a todo el equipo, dijo que quien no estuviera de acuerdo podía irse. Luego fue el propio Adorni quien tomó la palabra, empoderado por el respaldo presidencial.

En el Congreso, la semana también arranca con el caso Adorni en el centro. Parte de la oposición, entre ellos Encuentro Federal y la izquierda, aunque no el kirchnerismo, pidió una sesión especial para el próximo jueves en la Cámara de Diputados para tratar la interpelación del jefe de Gabinete y una eventual moción de censura que podría derivar en su desplazamiento.

El proceso, sin embargo, es largo. Primero se necesita convocar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos para obtener dictamen, y recién después llevarlo al recinto. Por ahora, la oposición no cuenta con los votos suficientes para avanzar, y es poco probable que los consiga: los gobernadores aliados, incluso los vinculados al peronismo, no respaldarán la maniobra a través de sus legisladores. Los jefes provinciales atraviesan un momento complicado por la caída de la recaudación y la coparticipación, tienen necesidades de financiamiento y muchos de ellos buscan la reelección en elecciones provinciales que se aproximan.

En paralelo, el oficialismo también tiene su propia agenda legislativa que empuja en el Congreso. Necesita sesiones tanto en Diputados como en el Senado para avanzar con la "Ley Hojarasca", que busca derogar normas caídas en desuso, y también con la derogación de las PASO en la Cámara Alta, una negociación que genera fricciones internas: mientras Patricia Bullrich habilitó las conversaciones, Karina Milei la rechaza de plano.