La investigación judicial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito incorporó en las últimas horas nuevos elementos vinculados al uso de criptomonedas y activos digitales.

Según trascendió, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió reportes enviados por distintas plataformas virtuales y billeteras electrónicas, donde se detectaron movimientos financieros asociados al jefe de Gabinete. La causa se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y ahora apunta a reconstruir el recorrido de esos fondos digitales mediante estudios técnicos de trazabilidad financiera.

De acuerdo con los primeros informes incorporados al expediente, las operaciones registradas serían menores en comparación con otros movimientos de dinero en efectivo que ya analiza la Justicia. Sin embargo, la fiscalía intenta determinar si esos registros forman parte de una operatoria económica más amplia.

En paralelo, el expediente avanzó semanas atrás con el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, su esposa Bettina Angeletti y las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.

Además, el Banco Central fue requerido para aportar información sobre productos financieros vinculados a los investigados desde enero de 2022, incluyendo cuentas, préstamos, plazos fijos, tarjetas y movimientos bancarios.

Ahora, el objetivo de la Justicia es cruzar los datos tradicionales del sistema financiero con la información proveniente del ecosistema Fintech y de plataformas de criptomonedas para establecer si existe correspondencia entre el patrimonio declarado y los gastos detectados durante la investigación.