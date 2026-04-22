En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, un testimonio clave complicó la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Pablo Martín Feijoo aseguró ante la Justicia que se acordó un pago adicional de 65.000 dólares por la compra de un departamento en Caballito.

Según trascendió de fuentes judiciales, Feijoo -hijo de una de las jubiladas que vendió el inmueble- declaró que ese monto fue pactado por fuera de la escritura, con el objetivo de evitar pérdidas económicas en la operación.

El testimonio, que se extendió por cerca de dos horas, se convirtió en uno de los puntos centrales de la causa, que busca determinar si existieron irregularidades en la transacción inmobiliaria.

La operación ya estaba bajo análisis debido a que el funcionario habría financiado más del 85% del valor del inmueble, lo que despertó interrogantes sobre las condiciones del acuerdo.

Ahora, la Justicia deberá evaluar si el pago adicional declarado implica una omisión deliberada en la documentación oficial, lo que podría agravar la situación judicial del funcionario.