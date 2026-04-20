En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con la declaración de los responsables de la inmobiliaria que intervino en la compra.

Se trata de la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, quienes afirmaron ante la Justicia que el departamento ubicado en Caballito tenía un valor cercano a los US$ 340.000, es decir, unos US$ 110.000 por encima del monto declarado en la operación.

Según detallaron, el inmueble había sido remodelado, lo que justificaba su mayor cotización en el mercado. En ese sentido, remarcaron que el precio final de venta registrado -US$ 230.000- se encontraba significativamente por debajo del valor original.

Otro punto que llamó la atención fue la modalidad de pago. Rucci calificó como “poco frecuente” que la compra se haya concretado en 12 cuotas sin interés, una práctica inusual dentro del mercado inmobiliario. Durante su testimonio, también aclaró que no participó en la estructura de la hipoteca vinculada a la operación, aunque sí mencionó que había ofrecido el inmueble a un potencial comprador que finalmente desistió.

La investigación, que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, apunta ahora a reconstruir la trazabilidad de la operación. En ese marco, se prevé que Pablo Feijoo, quien habría intermediado entre las partes, declare en los próximos días en Comodoro Py.