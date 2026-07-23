Las nuevas pericias realizadas en la casa de Claudio Barrelier, principal imputado por el femicidio de Agostina Vega, podrían marcar un giro en la investigación. Tras la inspección ocular realizada este jueves, la defensa del padre de la víctima adelantó que pedirá la detención de todas las personas que estaban presentes la noche del crimen.

La abogada Fernanda Alaniz, representante legal de Gabriel Vega, sostuvo que los resultados obtenidos durante la inspección refuerzan la hipótesis de que todos los ocupantes de la vivienda escucharon lo que ocurrió.

“Hemos estado presentes en el lugar y se escucha de todos lados perfectamente”, aseguró Alaniz en diálogo con medios nacionales.

Según explicó, las conclusiones de esta diligencia se sumarán a la pericia acústica realizada a principios de mes y fortalecen la posición de la querella.

Para la defensa, la responsabilidad no recae únicamente sobre Claudio Barrelier y Marianela Palmero, sino también sobre todas las personas que se encontraban en la vivienda aquella noche.

Alaniz recordó que, además del matrimonio, estaban presentes los hermanos Córdoba, Ludmila —pareja de uno de ellos— y Osvaldo Fasseta, quienes hasta el momento no fueron detenidos.

Respecto de Marianela Palmero, la letrada fue especialmente crítica y cuestionó la veracidad de sus declaraciones.

“La esposa de Barrelier va a mentir siempre, porque está totalmente alineada a él”, sostuvo.

Además, afirmó que no considera a Palmero una víctima, sino una persona que habría intentado entorpecer la investigación.

Según Alaniz, la mujer vació el contenido de su teléfono celular y cambió de dispositivo, conducta que, a criterio de la querella, evidencia un intento de ocultar información relevante para el expediente.

“No es una víctima, no es una sometida; es una persona que sabe muy bien lo que hace”, afirmó.

La abogada anticipó que el próximo paso será solicitar nuevas imputaciones para quienes estuvieron en la vivienda durante el crimen.

“Acá tenemos un montón de responsables, no solamente los cuatro imputados hasta el momento. Nos faltan tres todavía”, manifestó en referencia a los hermanos Córdoba y Ludmila.

Finalmente, Alaniz aseguró que las pruebas reunidas durante la inspección ocular justifican un nuevo avance de la causa y expresó su expectativa de que la fiscalía impulse nuevas medidas.